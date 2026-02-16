Pablo Echenique utiliza una encuesta del CIS para llamar pervertidos a los votantes de VOX y le acaba cayendo la del pulpo

Es lo que se llama ir a por lana y acabar trasquilado.

Pablo Echenique, ese referente moral que nunca falla a la hora de meter la pata con estilo, publicó en redes (y en plan «que cada uno saque sus conclusiones políticas») un dato sacado de una encuesta del CIS filtrada por ‘La Vanguardia‘ sobre hábitos sexuales:

Un 49,5% de los votantes de VOX prefieren el sexo anal frente al 38,7% en la población general. Lo ha preguntado el Centro de Investigaciones Sociológicas y lo publica el periódico insignia del conde de Godó. A partir de ahí, que cada uno haga sus valoraciones políticas»

Un 49,5% de los votantes de Vox prefieren el sexo anal frente al 38,7% en la población general. Lo ha preguntado el Centro de Investigaciones Sociológicas y lo publica el periódico insignia del conde de Godó. A partir de ahí, que cada uno haga sus valoraciones políticas. pic.twitter.com/RwgGHWnYGR — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 15, 2026

El problema es que en menos de media hora la red le cayó encima como una manada de pulpos cabreados.

Porque si el argumento es que «más anal = más pervertidos = VOX malo», entonces Echenique acaba de soltar una perla con aroma homófobo de marca propia.

¿Desde cuándo una preferencia sexual consensuada entre adultos es prueba de degeneración moral? Solo hay que preguntárselo a medio colectivo LGTBI que vota a la izquierda y que ahora mira al exdiputado de Podemos con cara de ‘¿en serio, Pablo?’.

Y no acaba ahí el festival del ridículo: el mismo CIS, ese organismo tan ‘imparcial’ que depende del Gobierno. cruza datos por regiones, edades y demás variables. Resultado previsible: las preferencias por prácticas anales suben en zonas urbanas, jóvenes, con más estudios… es decir, justo donde el voto morado y progre no escasea precisamente. Si el 49,5% en VOX ya es «escandaloso», ¿qué porcentaje habrá en barrios como el madrileño de Malasaña o en el Eixample barcelonés?

En fin: el que salió a cazar homófobos con datos oficiales acabó acusado de homofobia con sus propios datos oficiales. Le cayó la del pulpo, pero no por detrás, sino directo a la cara. Porque en política, cuando usas el CIS como dardo moral, conviene comprobar primero si no te estás pinchando el ojo tú solo.

Y así se lo hicieron saber en X:

Es francamente difícil escribir algo más homófobo que esto, pero me alegra que entienda que los homosexuales ya no se tragan que la derecha vaya a robarles no sé qué derechos que nadie cuestiona. Se acabó el chiringuito. https://t.co/UbhPGCruRK — Pilar R Losantos (@pirlosantos) February 15, 2026

Los “fachas” follan más y más creativo según el CIS y a este triste le enfada. Triste, que eres un triste, “Dominga”. https://t.co/ixaIlYgsBt — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) February 15, 2026

Imaginaos a Echenique un domingo por la tarde revisando los gustos sexuales de los españoles, y soltando un comentario homófobo. No lo imaginéis, aquí está. https://t.co/3tU0biKCGb — David Santos (@davidsantosvlog) February 15, 2026

Vaya mes lleva Podemos. No salen de una y se meten en otra. https://t.co/6GdARqbbqd — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) February 15, 2026