La encuesta de Pedrojota sentencia a Sánchez y proyecta a VOX al 20%

El futuro de Pedro Sánchez se ve cada vez más negro.

El marido de Begoña, hasta el cuello en el fango de la corrupción que implica a su Gobierno, a su partido y a su círculo íntimo, va camino del despeñadero.

Las encuestas siguen confirmando la tendencia vista en Extremadura y en Aragón.

La última, publicada por El Español, refleja cómo el líder del PSOE ha llevado a la izquierda al cataclismo y, de celebrarse elecciones, obtendría el peor resultado de los últimos 50 años.

Los números son demoledores: el bloque de la izquierda (PSOE, Sumar y Podemos) no pasaría de 113 escaños, mientras que la derecha (PP y VOX) obtendría 206 parlamentarios.

El barómetro refleja otra tendencia palpable: el crecimiento imparable de VOX. El partido de Santiago Abascal ha sido el principal captador del descontento con Pedro Sánchez. Los de Bambú se disparan y obtendrían 66 escaños, el doble de lo logrado en 2023.

La subida del partido de Abascal sentencia al galgo de Paiporta y obliga al Partido Popular a dejar sus complejos de lado, ya que es el único partido con el que puede —y debe— pactar.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 16 de febrero, junto al periodista Xavier Horcajo.