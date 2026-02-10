VOX notifica al PSOE un «no rotundo» a investir a Guardiola presidenta de Extremadura

Vox ha decidido hacer frente al PP en Extremadura y deja en el aire la investidura de María Guardiola.

El partido liderado por Santiago Abascal ha notificado al PSOE un «no rotundo» para respaldar a la líder popular, quien se presentará ante el pleno el 3 de marzo sin contar con los 33 votos requeridos para alcanzar la mayoría absoluta.

Los de Óscar Fernández Calle, que han duplicado su representación con 11 escaños, insisten en que no hay acuerdo alguno y votarán en contra «por ahora».

La presidenta en funciones, que obtuvo el 43,2% de los votos en las elecciones del 21 de diciembre, sostiene su legitimidad para gobernar.

«Somos la primera fuerza, con mucha diferencia, y sumamos más que toda la izquierda», ha reiterado Guardiola, quien envió un correo a Vox con una propuesta económica que, según los ultras, terminó en la bandeja de spam.

El PP acusa a Vox de actuar como «matones de clase», así lo expresa el secretario general Abel Bautista. En respuesta, Fernández Calle afirma: «No hay nada, ni total ni parcial».

Se le está poniendo la cosa color de hormiga a la popular Guardiola… https://t.co/M3Ht0r3VR9 — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) February 10, 2026

El ‘efecto Aragón’ endurece las posturas

El reciente triunfo de Vox en Aragón, donde ha duplicado sus escaños, ha endurecido su estrategia en Extremadura. «No vamos a dar ni un paso atrás», tuiteó Fernández Calle, justificando así sus exigencias tanto ideológicas como sobre cargos. Demandarán cuatro consejerías, incluyendo una vicepresidencia, además del control de Canal Extremadura, la derogación de la ley LGTBI y el cese de políticas relacionadas con género e igualdad. Por su parte, Guardiola rechaza «transformarse en Vox» y exige una mayor proporcionalidad, dado que su partido ha pasado de 28 a 33 diputados frente a los 11 de Vox.

Exigencias clave de Vox : Derogación de leyes LGTBI y contra violencia de género. Eliminación de subvenciones a sindicatos y patronales. Consejerías con presupuesto real, como Agricultura. Control sobre la radiotelevisión autonómica.

:

El PP asegura haber aceptado el 90% de las propuestas ideológicas planteadas, pero el estancamiento está relacionado con los cargos. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, critica a Guardiola, afirmando: «No comprende a sus votantes y continúa con políticas de izquierda». Desde Madrid, el partido ultra identifica en Extremadura junto a Aragón y Castilla y León una oportunidad para tensar las relaciones y ganar terreno electoral.

Plazos apretados y riesgo de bloqueo

Hoy mismo, el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, propondrá a Guardiola como candidata tras llevar a cabo una ronda de consultas. El pleno para la investidura debe celebrarse antes del 3 de marzo, ya que se requiere mayoría absoluta en primera votación. Sin el apoyo de Vox, fracasaría y se repetiría hacia finales del mes. En este sentido, Guardiola presiona: «Deseo estabilidad y presupuestos para transformar Extremadura; ya no queremos estar al final de los ránkings».

Desde luego, Vox no siente temor ante una posible repetición electoral. El portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, advierte: «Sería un gran error por parte de Guardiola; los extremeños querrán más Vox». Con esto en mente, el partido ultra dilata los tiempos mientras espera lo que suceda en Castilla y León el 15 de marzo o incluso Andalucía. Por su parte, tanto el PSOE como Unidas por Extremadura se niegan a facilitar cualquier tipo de acuerdo, amparándose en lo que consideran un «fracaso por parte de Feijóo».

Partido Escaños (2023) Escaños (diciembre 2025) Votos (%) PP 28 33 43,2 Vox 5 11 ~17 PSOE 25 ? ?

A pesar del contexto complicado, Guardiola mantiene la mano extendida hacia el diálogo; sin embargo, la desconfianza entre ambas partes recuerda al año 2023 cuando rechazó permitir que entrara Vox al Gobierno. Abascal llegó incluso a calificarla como «la Irene Montero de Extremadura» por su defensa acérrima sobre igualdad; mientras ella les acusó directamente del «tufo machista». En este momento crítico, el ámbito nacional del PP pide una pronta negociación para evitar fracturas internas.

Como curiosidad adicional, cabe señalar que desde las últimas elecciones locales hasta ahora, Vox ha pasado también de 5 a 11 escaños en Extremadura al igual que ocurrió en Aragón donde actualmente son clave. Aunque anticipó elecciones en diciembre tras un bloqueo presupuestario previo por parte del gobierno regional, su apuesta no logró eliminar la dependencia hacia los ultras. La incógnita persiste: ¿repetirán los extremeños esta jugada o cederá finalmente el partido popular? La pelota está ahora en su tejado.