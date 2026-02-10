El plebiscito de Aragón anticipa una mayoría absoluta de 205 escaños para PP y VOX

Jorge Azcón celebra lo que podría considerarse una victoria agridulce en Aragón, pero los resultados del 8 de febrero revelan un panorama nacional que promete ser explosivo.

Si se extrapolan estos datos, PP y Vox podrían alcanzar nada menos que 205 escaños, lo que representaría la mayoría absoluta más amplia desde el inicio de la democracia, superando incluso el récord establecido por Felipe González en 1982. Aragón, conocido como el Ohio español, vuelve a demostrar su papel como barómetro infalible para La Moncloa.

El PP se alza con la victoria en las elecciones autonómicas, aunque pierde dos escaños en comparación con 2023, quedándose en un total de 26.

Por su parte, VOX experimenta un notable crecimiento al pasar de 7 a 14 escaños, consolidándose como la tercera fuerza política con un 17,9% de los votos.

El PSOE, por otro lado, toca fondo con 18 escaños, igualando su peor resultado histórico y alcanzando solo el 24,3% del voto.

Esta ‘macroencuesta’ natural sugiere que, en unas hipotéticas elecciones generales, el PP caería a 134 escaños (tres menos que en 2023), el PSOE se desplomaría hasta los 107 (14 menos) y VOX podría crecer hasta los 71 (38 más), sumando así ese bloque de 205 que dejaría al sanchismo con apenas 144 escaños junto a sus aliados.

El pulso autonómico que define el futuro

Azcón y María Guardiola, desde Extremadura, observan el reloj: deben llegar a un acuerdo con Vox antes del próximo 3 de mayo para evitar tener que repetir elecciones y no coincidir con las andaluzas. En Aragón, los 40 escaños combinados (26 del PP y 14 de Vox) superan ligeramente la mayoría absoluta necesaria de 36. Sin embargo, Vox, liderado por figuras como Alejandro Nolasco, intensifica su discurso crítico hacia el sistema y exige cambios significativos. Han logrado vencer al PP en elecciones municipales clave, como en Teruel ciudad, y su campaña contra los populares llamándoles «traidores» ha dado sus frutos: han duplicado sus escaños en las tres provincias aragonesas, logrando siete en Zaragoza, cuatro en Huesca y tres en Teruel.

Alberto Núñez Feijóo ya ha tomado nota de esta nueva realidad. Tras conocer los resultados, ha accedido a la demanda de Vox para formar parte de los gobiernos autonómicos, hablando ahora de pactos «con responsabilidad». Santiago Abascal, por su parte, no está dispuesto a ceder: reclama un «cambio de políticas» y su estrategia tras salir de gobiernos en coalición le ha catapultado hacia adelante. El sueño del PP por lograr independencia mediante Teruel Existe (que baja a solo dos escaños) o Chunta (que sube pero no lo suficiente) se ve frustrado por la creciente influencia de Vox. En Extremadura se observa una dinámica similar: este último partido pasó de tener cinco a once escaños desde diciembre.

La tendencia hacia la derecha es evidente. Vox capitaliza el descontento social: supera al PSOE en nada menos que 205 municipios aragoneses (frente a solo 69 en las elecciones anteriores), gana terreno en localidades como Utebo y su peso electoral se acerca cada vez más al del PP, pasando de una proporción de cuatro votos a uno a dos votos contra uno. El bloque conservador suma fuerza también a nivel nacional; mientras tanto, Sumar se hunde hasta quedar proyectado con solo diez escaños, mientras que Junts pierde tres y únicamente partidos como ERC y Bildu logran resistir ligeramente.

Proyecciones nacionales y el desgaste sanchista

Si imaginamos unas generales ahora mismo, los datos son claros:

Partido Escaños proyectados Variación vs. 2023 PP 134 -3 Vox 71 +38 Bloque derecha 205 Mayoría absoluta PSOE 107 -14 Sumar 10 -21 Bloque izquierda 144 -22

Las federaciones socialistas piden «reflexión» tras el duro golpe sufrido por Pilar Alegría, exministra durante el mandato de Sánchez. El ciclo electoral del PP empieza a desgastar al Gobierno: escándalos relacionados con corrupción y concesiones separatistas han acumulado una abstención significativa entre los votantes socialistas (un 11,5% asegura que no volvería a votar). Aunque Pedro Sánchez considera retrasar las elecciones generales hasta otoño de 2027, lo cierto es que Aragón confirma una realidad inquietante: alimentar a Vox para debilitar al PP ha resultado contraproducente; ahora los seguidores de Abascal rentabilizan este desgaste socialista sin que Feijóo logre canalizar todo ese voto.

En Zaragoza, Azcón presumió ser «el único con opciones reales de investidura», pero su intento de adelantar las elecciones fracasa ante la autonomía soñada. Mientras tanto, Vox no cede terreno: Nolasco, pamplonés de solo 34 años y ferviente defensor de la División Azul, lidera esta ofensiva política. ¿Hay algo cómico aquí? Resulta curioso cómo Vox invitó a votar por el PP porque «es lo que más molesta a Sánchez», pero luego les arrebata apoyos: una ironía impregnada del aroma del pino que recuerda momentos pasados como aquellos protagonizados por Vito Quiles.

Para finalizar con algunas curiosidades: Aragón predijo correctamente la victoria de Rajoy en 2011; además, Vox naufraga con SALF bajo Alvise Pérez quien se queda sin representación pese a todo su circo conspiranoico. En Teruel, sorprendentemente Vox se convierte en segunda fuerza superando al PSOE: la voz del campo aragonés ya habla claro.