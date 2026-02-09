Histerismo en la SER tras el éxito de VOX en Aragón: Àngels Barceló acusa al partido de Abascal de querer liquidar la democracia

Después de lo de Extremadura, Aragón.

Y queda quina por tragar con Castilla y León, en poco más de un mes y Andalucía, en torno al verano de 2026.

La Cadena SER no digirió el batacazo del PSOE y, especialmente, el espectacular ascenso de VOX, que duplica escaños y se convierte en clave para el futuro gobierno de Jorge Azcón, presidente en funciones y candidato del PP para reeditar una nueva legislatura.

La directora de ‘Hoy por Hoy‘, Ángels Barceló, lanzó este 9 de febrero de 2026 una gravísima acusación contra el partido de Santiago Abascal en el día después de las elecciones autonómicas del 8-F en Aragón.

Los resultados de las comicios aragoneses han dejado un panorama clarísimo: el PP gana, pero debilitado, el PSOE se hunde a mínimos históricos y VOX se dispara hasta duplicar su representación parlamentaria, pasando de 7 a 14 escaños y consolidándose como la tercera fuerza con casi el 18% de los votos.

El gran perdedor de la noche fue Pedro Sánchez, que apostó fuerte por Pilar Alegría como candidata y obtuvo un fracaso estrepitoso.

Pero quien peor ha llevado el varapalo ha sido la Cadena SER. En el programa especial de la noche electoral y, sobre todo, en la edición de ‘Hoy por Hoy’ de este 9 de febrero, se vivieron momentos de auténtico nerviosismo y dramatismo.

Àngels Barceló, visiblemente alterada desde Zaragoza, no dudó en lanzar una de las acusaciones más graves que se pueden hacer en democracia: señaló directamente al partido de Santiago Abascal como una fuerza cuyo objetivo final sería «erosionar hasta liquidar nuestra democracia».

En su intervención matutina, la periodista advirtió a PP y PSOE que, si no frenan «la carrera desbocada hacia la polarización», quien ganará será «quien solo tiene como objetivo erosionar hasta liquidar nuestra democracia». Las palabras, pronunciadas en tono alarmista, apuntaban sin rodeos a VOX como el gran peligro.

El comentario no es aislado. Durante la cobertura electoral, la SER ya había mostrado su incomodidad con el crecimiento de la «formación de extrema derecha», como ellos mismos la definen habitualmente. Mientras Jorge Azcón celebraba una victoria amarga y Alejandro Nolasco, cabeza de lista de VOX, reivindicaba su doblete de escaños como un respaldo claro a sus políticas, en los estudios de Radio Zaragoza se respiraba un ambiente de consternación absoluta.