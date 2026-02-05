Alejandro Nolasco (VOX) sorprende a Rojo al arremeter con todo contra Pilar Alegría: «Es la sicaria de Sánchez en Aragón»

El candidato de VOX por Aragón, Alejandro Nolasco, se encuentra recorriendo cada palmo de la región de cara a las elecciones del próximo 8 de febrero.

Alfonso Rojo se ha desplazado hasta Zaragoza para conversar con él y conocer su percepción sobre la campaña, su perspectiva acerca de los posibles resultados y cómo solucionaría los problemas que aquejan a los aragoneses.

Nolasco se muestra optimista, aunque cauto respecto al resultado que pueda obtener. Más allá de los escaños que logre, lo importante es hacerlos valer para desmontar medidas que van en contra de los aragoneses.

«Lo importante es cambiar las políticas de izquierda, las haga el PSOE o el PP. Veremos si lo hacemos desde el Gobierno o desde la oposición».

En este sentido, denuncia el colapso sanitario debido a la falta de personal; también ha hecho referencia al penoso estado de las carreteras, señalando que «son las peores de España» y que, pese a ello, no se bajan impuestos. Detalla que el único momento en que se bajaron fue hace dos años, cuando formaban parte del Gobierno y se eliminó el grupo 1 de sucesiones y donaciones, «que es un robo», añade.

«El infierno fiscal de Lambán sigue igual».

Sobre el debate de candidatos, confiesa que salió contento porque, pese a que había poco tiempo, pudo decir verdades incómodas a los otros candidatos al abordar temas como la okupación, la inseguridad, la inmigración y la carestía de la vida.

Para solucionar este panorama, Nolasco propone bajar impuestos, reducir los trámites burocráticos, incrementar las bonificaciones, establecer un régimen de financiación diferenciado para el medio rural —si no, quién se va a quedar, se pregunta retóricamente— y crear líneas para mejorar la cobertura móvil. «Hay pueblos que no tienen internet, ni cobertura fija ni móvil», denuncia.

En cuanto a los gastos que considera absurdos por parte del Gobierno, implementados por la izquierda pero mantenidos por los populares, desvela dos que parecen inventados:

«Se han gastado tres millones de euros en la perspectiva de género en la bicicleta o 33 millones de euros en la estrategia aragonesa contra el cambio climático, pero nadie sabe qué es. ¿Cuántos medicamentos se pueden comprar con eso? ¿Cuántas carreteras se pueden arreglar con eso?».

Pero también ha repartido críticas contra la candidata sanchista:

«Es la vocera del Gobierno corrupto y criminal más brutal que ha habido en la historia reciente de España. Pilar Alegría es la sicaria de Sánchez en Aragón».

Sobre sus críticas hacia la exvocera de Pedro Sánchez, ha incidido en su comparación de las ayudas al funcionamiento, vitales para Teruel, con las prebendas a los separatistas catalanes. «Una persona que ha encubierto a babosos y corruptos, frente a denuncias de sus propias compañeras de partido. La famosa foto con Salazar; además, es amiga de Ábalos y de Koldo».