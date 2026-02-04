Zarzalejos deja alucinando a Rojo: «Sánchez tiene un modelo de negocio…»

José Antonio Zarzalejos (Bilbao, 1954) es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y un reconocido periodista.

Actualmente colabora con varios medios de comunicación, como La Vanguardia o El Confidencial como articulista, y su momento más álgido en el periodismo español fue como director de ABC en dos etapas, entre 1999 y 2004 y de diciembre de 2005 y hasta febrero de 2008.

Es un avezado analista de la actualidad, una de las personas con mayor influencia en el campo de la opinión mediática en España, que asiste con cierta perplejidad a todo lo que está aconteciendo en España.

Este 4 de febrero de 2026 charla en Periodista Digital con Alfonso Rojo, en el formato del exitoso programa Tiempo de Hablar.

Aquí algunos de los titulares que dejó en su entrevista:

«TENEMOS SÁNCHEZ HASTA EL AÑO 2027» «SÁNCHEZ SE SIENTE MÁS SEGURO COMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE COMO PEDRO SÁNCHEZ» «SÁNCHEZ ES UN PRODUCTO DEL ZAPATERISMO, LA FÓRMULA DE SU PSOE ES PODEMIZARSE» «PARA SÁNCHEZ, SUS REFERENTES SON ZAPATERO Y LARGO CABALLERO» «EL GOBIERNO HA COMPRADO A LOS ÁRBITROS: CONDE-PUMPIDO, CIS, RTVE…» «EN VOX SE VE QUE HAY UNA FUERTE IDEA, LA MONARQUÍA NO LES CONVENCE» «LO PEOR QUE HA HECHO SÁNCHEZ ES ROMPER LA CONVIVENCIA ENTRE ESPAÑOLES» «SÁNCHEZ TIENE UN MODELO DE NEGOCIO: O ERES SU AMIGO O ERES SU ENEMIGO» «SÁNCHEZ NO ES UN PSICÓPATA, PERO SÍ ES NARCISISTA PROFUNDO»

Más detalles de Zarzalejos:

Fue letrado de la Diputación Foral de Vizcaya de 1978 a 1989, cargo que compaginó con el ejercicio del periodismo de opinión en El Correo Español–El Pueblo Vasco, del que también fue director adjunto y director (1990-1998). En 1998 fue nombrado director editorial del Grupo Correo. Tras su salida como director de ABC, estuvo al frente de la dirección general de España de la multinacional de consultoría de comunicación Llorente & Cuenca, S. L.

Ha sido galardonado con el Premio de la Federación de las Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), el Godó de periodismo, el Luca de Tena, el Mariano de Cavia, el Rodríguez Santamaría, otorgado por la Asociación de la Prensa de Madrid, y el Francisco Cerecedo, entre otros. En 2004 fue condecorado por el Gobierno francés con la Orden de la Legión de Honor. Ha publicado cuatro libros: País Vasco, crónicas de un analista político (1989), Contra la secesión vasca (2005), La destitución. Historia de un periodismo imposible (2010) y La sonrisa de Julia Roberts. Zapatero y su época (2011)