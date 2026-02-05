  • ESP
Del “jarabe democrático” al empujón mediático

Pablo Iglesias ‘pierde los papeles’ e intenta agredir al reportero Vito Quiles

El exlíder de Podemos, que en su día defendió los escraches y protagonizó declaraciones agresivas contra periodistas, intentó arrebatar el micrófono al reportero en plena grabación

Archivado en: Política

El fascismo progresista de Uclés y otros izquierdistas patrios, a los que les disgusta la discrepancia, la pluralidad, la libertad de pensamiento y de expresión

El antiguo adalid del “jarabe democrático” ha vuelto a demostrar que la tolerancia con la crítica no figura entre sus virtudes políticas.

Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos, protagonizó un tenso altercado con el periodista Vito Quiles cuando este le preguntó por la llegada masiva de inmigrantes y la supuesta “sustitución” de población.

Visiblemente alterado, Iglesias se acercó al reportero e intentó quitarle el micrófono ante las cámaras, en una escena que rápidamente se viralizó. El gesto recordó a muchos las posturas más radicales de su etapa política, cuando justificaba los escraches a dirigentes y realizaba declaraciones polémicas sobre figuras mediáticas.

La reacción del exlíder morado desató un vendaval de indignación en redes y medios, dividiendo opiniones entre quienes señalan una provocación del periodista y quienes ven en Iglesias un patrón de intolerancia hacia la prensa libre. Una contradicción difícil de ignorar en quien, durante años, construyó su discurso sobre la participación, la crítica y la transparencia.

