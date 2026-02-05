  • ESP
Abascal: «Guitarte se ha vendido a Sánchez y ha traicionado a Teruel y a todo Aragón»

El líder de VOX no se corta ni un pelo y retrata al candidato del partido Teruel Existe

Santiago Abascal ha arremetido duramente contra la cabeza de lista de Teruel Existe, Tomás Guitarte, por haber traicionado al municipio y a la comunidad de Aragón.

El líder de VOX, en medio de la campaña de cara a las elecciones de este domingo, 8 de febrero, ha reflexionado sobre varios temas relacionados con la gestión de la familia Guitarte.

Por un lado, ha hecho referencia al hecho de que las ayudas al funcionamiento de empresas podrían aplicarse al 20 %, pero el Gobierno de Pedro Sánchez las aplica solo al 1 %.

«Es algo que no debería hacerse solo en Teruel o en Aragón, debería hacerse en el mundo rural de toda España. Que estas ayudas no se estén cumpliendo tal y como se comprometieron me parece que demuestra no solo la falta de escrúpulos de Pedro Sánchez, sino la traición de Guitarte y de Teruel Existe, que parece que se conforman con otro tipo de cosas».

El pasado domingo trascendió que la mujer de Guitarte, María Nieves Sánchez, recibió contratos del Gobierno de Azcón pese a tener un cargo en la Diputación de Teruel. Se desempeña como jefa de gabinete de la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Teruel, Beatriz Martín, que también forma parte de Teruel Existe.

De acuerdo con una información de El Español, Sánchez habría obtenido dos adjudicaciones por parte de el Salud, a través de su empresa, Arquilab, relacionadas con las obras del Hospital de Teruel.

«Ahora quieren entregarse al Partido Popular para que no dependa de VOX, cuando en realidad parece que el único interés es de carácter personal y familiar en el caso de la familia Guitarte», sentenció Abascal.

