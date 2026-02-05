Alfonso Rojo: «Víctor de Aldama pule el ataúd de Pedro Sánchez y el call center del PSOE entierra a Pilar Alegría»

Hace ya tiempo que, por higiene mental, apenas consumo televisión.

Deporte, series de intriga y algún documental. Ni informativos, ni tertulias, ni programas de entretenimiento. Ni siquiera la información del tiempo, porque estos meteorólogos no aciertan ni una.

Pronosticaban que este invierno, debido al cambio climático, iba a ser el más seco y cálido de la historia… y miren la que nos está cayendo encima.

Como además me voy muy pronto a la cama, me pierdo un montón de cosas y, entre ellas, el programa que conduce Antonio Naranjo en Telemadrid.

Pero esta mañana, al abrir Periodista Digital, me encontré con una nota titulada ‘Víctor de Aldama suelta la gran bomba que se llevará a Sánchez por delante’ y me quedé patidifuso.

El tal Aldama, que fue pieza clave en la tentacular trama de corrupción del PSOE y confiesa tener miedo de que lo maten, pasó este miércoles por el plató de Telemadrid y ha dejado tiritando al Gobierno de Sánchez.

Afirma el paisano que Bolaños, ministro de Justicia y monaguillo favorito de Sánchez, le ofreció un pastón a cambio de su silencio.

Y que el amo del PSOE tiró de fondos de la petrolera chavista PDVSA para financiar a su partido y a la Internacional Socialista.

Que Begoña iba pidiendo patrocinios para su máster a troche y moche, garantizando a sus potenciales benefactores acceso al sanctasanctórum de La Moncloa.

De Zapatero, reiteró que trincó 10 millones de comisión con Plus Ultra, que esconde en Panamá y que posee a través de un testaferro parte de una mina de oro.

Eso y que, más pronto que tarde, terminará en la cárcel.

A mí me da que, si hay en España justicia digna de ese nombre, en la cárcel tendrá que coincidir con Sánchez y toda la cuadrilla, porque lo de esta panda no tiene nombre.

Por cierto, que este domingo tenemos elecciones autonómicas en Aragón y todo indica que va a ganar el PP con un resultado similar al que tenía cuando Azcón disolvió las Cortes, que Vox duplica con creces sus resultados y que el PSOE se pega un cacharrazo histórico.

Intentando histéricos evitar la catástrofe, desde Moncloa ha mandado Sánchez un equipo de ‘expertos’, que en lugar de ayudar a la desventurada Pilar Alegría han terminado de hundirla.

No se les ha ocurrido otra cosa a Cabezón, Hernando y Óscar López que montar un call center asustaviejas, desde el que un robot que simula la voz de Marcelino Iglesias telefonea a jubilados aragoneses y les dice que el PP ha votado contra la subida de pensiones y que es necesario que vayan a votar el 8 de febrero.

De pena.