¡El PSOE echará a los perros a Pilar Alegría tras la debacle electoral en Aragón!

En las horas decisivas de la campaña para las elecciones autonómicas del 8 de febrero en Aragón, Ya tenemos una cosa clara: el PSOE echará a los perros a su candidata Pilar Alegría.

Sabíamos todos perfectamente que la exministra no tenía nada que hacer en la región, y poco más ha hecho que el ridículo en redes sociales y en los debates electorales.

Abordamos todo esto en ‘La Retaguardia’ de este 6 de febrero, a dos días de los comicios en Aragón. Analizamos todo de la mano de Ángeles Ribes y Josué Cárdenas.

Antecedentes de una crisis candente

El escándalo relacionado con Salazar estalló hace meses tras varios testimonios internos dentro del PSOE. Diferentes mujeres denunciaron acoso en La Moncloa, mencionando invitaciones insistentes a cenas o pasar la noche, así como represalias laborales por rechazos y un lenguaje sexual inapropiado. Aunque estas denuncias llegaron a los altos mandos del partido, no se tomó ninguna acción inicial. Finalmente, Salazar dimitió alegando «motivos familiares», desmintiendo haber recibido presiones desde el PSOE para dejar su puesto y asegurando que durante esa comida, Alegría no le reprochó nada.

En este contexto, Aragón avanza hacia unas elecciones anticipadas impulsadas por Azcón, quien justifica esta disolución debido al estancamiento presupuestario con Vox. Por su parte, Alegría, que dejó su cargo en el Gobierno esta semana visiblemente emocionada —»vuelvo a mi casa»— presenta al PSOE como la opción frente a las «dos derechas». Critica el modelo madrileño de Ayuso, donde hay hospitales públicos sin abrir mientras uno privado prospera, advirtiendo sobre el crecimiento de una «ola ultra» alimentada por el propio partido popular.

El candidato a la cabeza en Huesca, Fernando Sabés, percibe un «nerviosismo» palpable en el seno del PP, resultado de su «obsesión» por atacar a Alegría y propagar rumores infundados. Por otro lado, Cuerpo impulsa la reindustrialización mediante fondos europeos —3.000 millones destinados a Aragón— y promueve energías verdes, alineando así al Gobierno central con la candidata socialista.

¿Se desatarán los ataques?

A pesar del aparente blindaje del partido, la oposición no se queda atrás: ahora es Salazar quien cuestiona la supuesta «contundencia» mostrada por tanto por Sánchez como por Alegría, poniendo en entredicho el feminismo dentro del socialismo. En Aragón, donde el PSOE tuvo control hasta 2023, las encuestas iniciales favorecen a Azcón; sin embargo, los socialistas hablan ya de una posible remontada. Alegría evita caer en especulaciones y asegura que dará lo mejor de sí.

Azcón responde intensificando los ataques personales, lo que eleva aún más la tensión. Curiosamente, Salazar, conocido como «el fontanero de Moncloa», compareció ante el Senado negando todas las acusaciones por escrito para evitar dejar pruebas. Por su parte, Alegría proviene de un pequeño pueblo zaragozano con apenas 400 habitantes; cuando asumió su cargo como ministra recordó sus humildes orígenes. En Aragón, si los socialistas logran superar a sus rivales políticos, es posible que se convierta en un tema candente la mejora del tren cercanías entre Zaragoza y Huesca.

Mientras tanto, mientras Borrasca Leonardo azota Andalucía, en Zaragoza la política arde con más fervor que cualquier tormenta.