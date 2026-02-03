Azcón deja en evidencia a Alegría por la corrupción del Gobierno de Sánchez, del que fue ministra

Durante el último debate electoral en Aragón, el presidente Jorge Azcón (PP) no dudó en señalar a Pilar Alegría (PSOE) al afirmar que está inhabilitada para ser presidenta regional debido a haber sido parte de un Gobierno central que está lleno de casos de corrupción en diferentes ministerios.

Azcón demandó disculpas por las mentiras proferidas por Alegría en su rol como portavoz del Gobierno central, en un enfrentamiento que evidenció las tensiones latentes. El líder popular no perdió la oportunidad de ironizar sobre la ceguera de la candidata socialista ante el lodazal judicial que afecta a su partido: desde el caso Koldo, que involucra a José Luis Ábalos y Koldo García, actualmente en prisión por tramas relacionadas con mascarillas y sobornos en obras públicas, hasta la situación de Santos Cerdán. Y es que el exnúmero tres del PSOE está siendo procesado por organización criminal y cohecho. Estos escándalos, que emergieron durante la pandemia y abarcan adjudicaciones millonarias, han colapsado la Audiencia Nacional, donde las investigaciones podrían extenderse durante años.

Los antecedentes son devastadores para los socialistas. En 2018, el PSOE prometió una regeneración que ha demostrado ser todo lo contrario. Ahora, los años 2025 y 2026 se han convertido en un desfile de imputaciones: Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, se enfrenta a un juicio por tráfico de influencias y está imputada nada menos que por otros 4 delitos; David Sánchez, hermano del presidente, es acusado de malversación y tráfico de influencias en Badajoz; y el caso de Leire Díez, con la «fontanera» del PSOE implicada en amaños de contratos en la SEPI por 132 millones, además de pagos en efectivo realizados en Ferraz y presunto blanqueo. La UCO de la Guardia Civil ha destapado grabaciones y movimientos financieros que comprometen al núcleo duro del partido, incluyendo fraudes relacionados con hidrocarburos por 182 millones en IVA.

En Aragón, esta situación pesa como una carga insoportable. Alegría, quien fue portavoz del Gobierno de Sánchez, ha respaldado estas dinámicas mientras el PSOE autonómico se desmorona según los sondeos. Azcón no pierde oportunidad para recordarle que su lealtad hacia un partido «vendido al separatismo y la corrupción» la descalifica completamente. Las repercusiones podrían ser devastadoras para el PSOE aragonés: aunque no hay mayoría para Azcón, con una Alegría cada vez más debilitada, las elecciones de 2026 podrían dibujar un escenario lleno de pactos inviables y desgaste socialista.

Escándalos clave que Azcón recuerda

Caso Koldo-Ábalos-Cerdán : Sobornos relacionados con mascarillas y obras públicas desde 2018. Ábalos y Koldo están en Soto del Real; Cerdán lleva 142 días preso.

: Sobornos relacionados con mascarillas y obras públicas desde 2018. Ábalos y Koldo están en Soto del Real; Cerdán lleva 142 días preso. Pagos en efectivo PSOE : Desde 2017 hasta 2024, miles de euros sin justificar en Ferraz están bajo secreto de sumario por blanqueo.

: Desde 2017 hasta 2024, miles de euros sin justificar en Ferraz están bajo secreto de sumario por blanqueo. Caso Begoña Gómez y David Sánchez : Tráfico de influencias y malversación familiar; juicios previstos para 2026.

: Tráfico de influencias y malversación familiar; juicios previstos para 2026. Caso Leire y SEPI: Comisiones ilegales ascendiendo a 750.000 euros por contratos públicos.

Con su característico estilo directo aragonés, Azcón afirmó que Alegría «hunde al PSOE más que un mulle en el Ebro». Además, hay curiosidades a tener en cuenta: Sánchez admitió haber recibido menos de 1.000 euros en efectivo del partido, mientras surgen rumores sobre posibles huidas hacia Japón o República Dominicana sin extradición. En Aragón, según las encuestas recientes, el PSOE solo supera a Vox por tres escaños. Y los datos son contundentes: la Audiencia Nacional acumula seis causas abiertas contra el PSOE, con más imputaciones a la vista para figuras como Montero o Armengol.