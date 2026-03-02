Gonzalo Miró perpetra un ridículo digno del Goya con una cerrada defensa de Ábalos y del ex fiscal general del Estado

Directo al grano… y a sacar la cara por el sanchismo.

Gonzalo Miró cumple a la perfección esa máxima de no morder la mano que le da de comer.

Y en plena alfombra roja de los Goya 2026, el tertuliano estrella de TVE se convirtió en el protagonista involuntario de la noche al cuestionar una sentencia judicial y alinearse sin complejos con los imputados más mediáticos que han ido saliendo del Gobierno de Pedro Sánchez.

Mientras en el Auditorio del Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona se entregaban los premios al mejor cine español, el copresentador de ‘Directo al Grano‘ decidió regalar al público una interpretación digna de una ópera bufa: una defensa a ultranza de José Luis Ábalos —el exministro envuelto en la trama de las mascarillas y el ‘caso Koldo‘— y, sobre todo, del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por los tribunales.

Lo que empezó como una entrevista rodeada de glamour terminó siendo el momento más comentado de la gala… y no precisamente por su elegancia.

Gonzalo Miró demostró una vez más que su verdadero talento no está en el análisis político sereno, sino en el postureo descarado cuando se trata de defender causas perdidas del entorno socialista.

En los pasillos de los Goya 2026, ante los micrófonos que esperaban comentarios sobre cine, vestidos o discursos de agradecimiento, Miró optó por soltar toda una serie de ‘perlas cultivadas’ que resumen a la perfección su deriva política totalmente entregada al inquilino del Palacio de La Moncloa.

El presentador se dedicó cuestionar todos los escándalos que afectan al PSOE y al Ejecutivo socialcomunista.

Preguntado sobre si la realidad supera a la ficción, al ver a un personaje totalmente torrentiano como José Luis Ábalos en el Consejo de Ministros colocando a prostitutas en empresas públicas, Miró quiso rebatir la cuestión:

Yo no sé el parecido que tenga Ábalos con Torrente, pero sé que hay líderes por ahí mundiales que las están liando bien pardas y son bastante más parecidos a Torrente que José Luis Ábalos. Mira lo que ha pasado hoy. Estados Unidos bombardeando Irán.

Cuando se le preguntó por cuestiones jamás vistas en España como que dos exsecretarios de Organización del PSOE hayan sido enviados a la cárcel o el señalamiento judicial de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, y de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, así como la inhabilitación del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el presentador tampoco se cortó: