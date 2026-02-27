El Supremo rechaza anular la condena a García Ortiz y abre la vía al Constitucional

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a los intentos de Álvaro García Ortiz por eludir su condena. Este jueves, la Sala de lo Penal desestimó los incidentes de nulidad que habían sido presentados por la Abogacía General del Estado y la Fiscalía, manteniendo firme la sentencia emitida en noviembre, que le impuso dos años de inhabilitación para ocupar un cargo público, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Todo comenzó con un rumor que se propagó en el entorno de la Comunidad de Madrid. Se acusaba a la Fiscalía de haber ofrecido un acuerdo a González Amador para cerrar su caso por presunto fraude fiscal. En respuesta a esto, alguien cercano a García Ortiz filtró un correo del abogado del empresario, en el que este admitía los delitos y proponía confesar. Posteriormente, la Fiscalía emitió una nota de prensa con información reservada para desmentir esta versión engañosa. El Supremo interpretó esto como un delito de revelación de secretos: «El fiscal general no puede responder a una noticia falsa cometiendo otro delito», afirmaron los magistrados.

La defensa de García Ortiz argumentó que su actuación buscaba proteger la credibilidad de la institución ante ataques externos. Solicitaron la nulidad alegando que se había vulnerado la presunción de inocencia, así como el derecho a una tutela judicial efectiva y el principio de legalidad penal. La Abogacía mencionó pruebas a favor que fueron ignoradas; mientras que la Fiscalía, señaló que los periodistas ya tenían conocimiento del correo antes del comunicado oficial. Sin embargo, cinco de los siete magistrados del tribunal desestimaron estas alegaciones, subrayando que los indicios eran «lógicos y racionales», y destacaron que divulgar información confidencial no está protegido por la libertad de expresión, ni siquiera desde una perspectiva institucional.

Voto particular y discrepancias

Las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer volvieron a mostrar su desacuerdo, tal como lo hicieron en la sentencia original. En su voto particular, insisten en que los testimonios aportados por los periodistas eran creíbles y estaban corroborados: el correo ya había sido hecho público antes del comunicado fiscal. Para ellas, no hay pruebas suficientes contra García Ortiz, y consideran que la condena ignora el principio fundamental de presunción de inocencia. «La nota no revelaba nada nuevo», sostienen, cuestionando así la antijuridicidad del comportamiento.

Este rechazo no constituye un final definitivo, sino más bien un paso necesario. Agota las vías ordinarias y allana el camino hacia el Tribunal Constitucional, mediante un recurso de amparo. La defensa ya está preparando sus argumentos sobre derechos fundamentales: presunción de inocencia, valoración irracional de pruebas y tutela judicial efectiva. El TC suele ser restrictivo; solo acepta casos con «especial trascendencia constitucional», como es este caso que afecta directamente a las funciones del fiscal general y al deber de confidencialidad.

Antecedentes del caso

Recordemos el contexto en el que se desarrolla todo esto. González Amador enfrenta acusaciones por fraude fiscal. En 2024, su círculo cercano sugirió un posible pacto fiscal promovido por la Fiscalía, con el objetivo aparente de desviar la atención sobre Ayuso. La filtración junto con el comunicado emitido por la Fiscalía cambiaron las tornas; sin embargo, el Supremo consideró que ambos actos cometieron delitos: tanto la filtración como su difusión pública fueron objeto del juicio. Por otro lado, se señala que García Ortiz borró contenido relevante en su móvil, lo cual fue utilizado por el tribunal como indicio incriminatorio, pese a las objeciones planteadas por su defensa.

La sentencia original emitida en diciembre dejó claro que tanto el correo como el comunicado formaban parte de una «unidad de acto». Ni siquiera el respaldo institucional puede justificar un exceso como este; además, los datos ya conocidos continúan bajo protección penal, especialmente tratándose de alguien con responsabilidades reforzadas en cuanto al deber de reserva.

Posibles consecuencias

Con esta decisión, García Ortiz queda inhabilitado para desempeñar funciones fiscales nuevamente. El Ministerio de Justicia ha comenzado ya los trámites para considerar un posible indulto, aunque aún es prematuro para hablar sobre ello. Desde una perspectiva política, este caso salpica al Gobierno: recordemos que García Ortiz fue nombrado fiscal general bajo el mandato del Ejecutivo dirigido por Sánchez. La oposición liderada por Ayuso ha aprovechado esta situación para poner en entredicho tanto la independencia judicial como fiscal.

Si finalmente el TC admite el recurso presentado, podría reexaminar su doctrina sobre las filtraciones en instituciones públicas. En caso contrario, se ejecutará la condena tal cual está establecida. Mientras tanto, persiste un debate candente: ¿hasta dónde se extiende realmente la libertad de expresión cuando se trata de desmentir rumores? El Supremo ha dejado claro que no hasta cometer delitos.

Para ilustrar las diferencias entre las posturas judiciales:

Aspecto Mayoría del Supremo Voto particular (Polo y Ferrer) Pruebas Indicios lógicos y racionales suficientes Testimonios creíbles pero indicios insuficientes Nota de prensa Revela información reservada; constituyendo delito Datos ya públicos; no es delictivo Libertad expresión No protege conductas delictivas Debe ser amplia para defender instituciones Borrado móvil Considerado indicio valorable No vulnera derechos defensivos

El auto supera las 80 páginas al desestimar uno a uno los motivos presentados: no hay «redefinición del Código Penal» ni «secuestro» por parte de la Fiscalía según lo alegado por la defensa.

Curiosamente, cabe mencionar que García Ortiz deberá asumir parte significativa de las costas generadas durante este incidente judicial. Las magistradas disidentes reiteran su voto particular íntegro en este proceso; además conviene recordar cómo todo comenzó con un «bulo» hoy casi olvidado mientras sigue vigente el proceso contra González Amador. En definitiva, en política española las filtraciones son moneda corriente; sin embargo, condenar a un fiscal general… eso sí es noticia mayúscula.