Afra Blanco interpela a la entrepierna para que la gente vote a la izquierda y el cachondeo en X se dispara

Qué coño está pasando para que la gente de izquierda no vote a la izquierda” es la última aportación de la sindicalista a la ciencia política

La mamporrera mediática de la UGT, Afra Blanco, anda extrañadísima de que cada vez más millones de españoles de izquierda no vayan a votar la izquierda hasta el punto de recurrir a retóricas genitales: “qué coño está pasando para que la gente de izquierda no vaya a votar a la izquierda”.

Con esta frase de inigualable elegancia y refinamiento intelectual, la ex manifestante de pecho descubierto trataba de defender la creación de un nuevo chiringuito de ultra izquierda que pueda recibir los votos progresistas desencatados con el Gobierno de Sánchez.

Y claro, el cachondeo en X no se hizo esperar.

Willy Tolerdo lo atribuye directamente a Afra:

En la misma línea ha respondido Roma Gallardo

El cinismo de la izquierda diciendo defender a los vulnerables cuando lo que hace es multiplicarlos es también la causa para otros tuiteros:

Hacerse ricos engañando a los pobres ha sido otra causa muy apuntada para responder a Afra:

La precariedad que genera las políticas de la izquierda es también la causa para algunos tuiteros

Otra causa de huida del voto izquierdista puede ser el tipo de portavoces que tiene

Y, cómo no, también le recuerdan a Afra la corrupción sanchista:

