Afra Blanco interpela a la entrepierna para que la gente vote a la izquierda y el cachondeo en X se dispara

La mamporrera mediática de la UGT, Afra Blanco, anda extrañadísima de que cada vez más millones de españoles de izquierda no vayan a votar la izquierda hasta el punto de recurrir a retóricas genitales: “qué coño está pasando para que la gente de izquierda no vaya a votar a la izquierda”.

Con esta frase de inigualable elegancia y refinamiento intelectual, la ex manifestante de pecho descubierto trataba de defender la creación de un nuevo chiringuito de ultra izquierda que pueda recibir los votos progresistas desencatados con el Gobierno de Sánchez.

Y claro, el cachondeo en X no se hizo esperar.

Willy Tolerdo lo atribuye directamente a Afra:

Que te escuchan todas las semanas — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) February 22, 2026

En la misma línea ha respondido Roma Gallardo

Que te ven a ti — Roma Gallardo (@roma_gallardo) February 22, 2026

El cinismo de la izquierda diciendo defender a los vulnerables cuando lo que hace es multiplicarlos es también la causa para otros tuiteros:

Que han descubierto lo que ocultáis bajo el discurso brilli brilli pic.twitter.com/YsSUUJRvmx — doña Anónima sin Filtro (@AnonimaFil45644) February 22, 2026

Hacerse ricos engañando a los pobres ha sido otra causa muy apuntada para responder a Afra:

La precariedad que genera las políticas de la izquierda es también la causa para algunos tuiteros

Mirad a ver si estar estudiando y aprendiendo idiomas más de 20 años para conseguir un empleo de 1.200€ y que no te dé para una puta habitación a 40km del trabajo, puede tener algo que ver — Tony Franchosa (@TFranchosa) February 22, 2026

Otra causa de huida del voto izquierdista puede ser el tipo de portavoces que tiene

Quizás por que la izquierda está representada en los platos de televisión, por ridículas vocingleras como esta, que no aguantan ni en su casa. — Laura (@Van23_gol) February 22, 2026

