Bronca monumental en el plató de ‘Espejo Público’ que acaba fatal para la activista Afra Blanco

Volvió a salir trasquilada.

Ni la pausa del verano detiene el pulso político en los platós. Con los incendios arrasando el país y la incompetencia del Gobierno que vuelve a abandonar a los ciudadanos afectados por las llamas, hay algunos que tratan de dar la vuelta a la tortilla.

Este 18 de agosto de 2025, la tensión desbordó los límites habituales en ‘Espejo Público’, con un tenso enfrentamiento entre Afra Blanco y Paco Marhuenda.

Todo arrancó cuando la mesa de debate analizó la comparecencia de Pedro Sánchez este pasado fin de semana para evaluar la situación en España. El presidente participó el sábado en el Comité de Coordinación desde Lanzarote, lugar donde se encontraba de vacaciones, y este domingo se desplazaba hasta Orense y León, zonas devastadas por los incendios.

Los incendios se apagan en invierno

A ello, criticó el periodista:

«Hay un incendio en Portugal e inmediatamente el Presidente de la República anula sus vacaciones, y al presidente de nuestro gobierno le molesta que le critiquemos, pero es que a mí personalmente me asombra cómo desde el primer momento Óscar Puente y el resto han politizado todo esto, pensando que les puede ser rentable en las elecciones de Castilla y León, en Galicia o en Extremadura».

También Marhuenda expresó su asombro por las declaraciones de Sánchez atribuyendo esta oleada de incendios al cambio climático: «¿Ahora el problema es el cambio climático?, oiga de verdad espérese a septiembre, no puede utilizarlo todo ahora».

Sobre Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó que «los incendios se apagan en invierno, con la prevención, y en esto no se ha trabajado como es debido», dio la puntilla la activista Afra Blanco, sacando toda su artillería contra la presidenta madrileña:

«Hay que tener la cabeza de cemento armado y decir que el fuego se apaga en invierno, esto no es así, se apagan durante años. Buena parte de las leyes vienen de Europa, y la competencia de poder tener los terrenos limpios, es autonómica».

A lo que Marhuenda respondía con contundencia dejando en evidencia una vez más a la activista: «Hay una doctrina ‘pijosocialista‘, déjame que haga el ridículo porque tú eres más lista que yo, pero aquí hay una doctrina de urbanitas que no conocen el campo, y desde la visión ‘pijoprogre’ de Madrid, se vive muy bien y no tienen ni idea».