Lucía Etxebarria propina el golpe de gracia a la censora comunista Sira Rego

No engañan.

Los comunistas son como las sandías.

Por muy verdes que estén por fuera, por dentro tienen un rojerío que no pueden disimular.

Y eso es lo que pasa con la ministra de Infancia del Gobierno Sánchez, Sira Rego (Sumar).

Su preocupación máxima es controlar y hasta censurar las redes sociales, como X, de Elon Musk:

El actual espacio digital es antidemocrático, ya que lo controlan unos pocos caudillos digitales. La siguiente batalla debe ir orientada a limitar y seguramente prohibir Twitter. Se deben adoptar medidas de urgencia para proteger a los menores de edad. Han secuestrado buena parte de la soberanía popular porque el espacio digital es la ley de la selva y pone en riesgo los derechos y las libertades.

En el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro), la escritora Lucía Etxebarria le dio un sopapo tremendo a la minista comunista por ocuparse de cuestiones que no le competen y dejar abandonadas sus responsabilidades:

Hablando de Sira Rego, que nos hemos olvidado de ella, una señora que cobra 80.000 euros, que las menores tuteladas le han dado igual, el escándalo de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) en Barcelona no lo ha tocado. Y ha hablado dos veces, para apoyar a Hamas y para apoyar una medida que se hace en China, en Corea del Norte, en Venezuela y en Irán, que es cargarse las redes sociales.

Y alegó que alguien que cobra de los impuestos de todos los españoles no puede estar haciendo tremenda dejación de funciones: