Elon Musk declara la guerra a Sánchez: «¡Es un fascista totalitario!»

Está apasionante por demás el asunto.

Todo comenzó cuando el empresario Elon Musk lanzó este mensaje en su red social mofándose de la ‘medida estrella’ del inquilino de La Moncloa, Pedro Sánchez, sobre la regularización exprés de 500.000 inmigrantes usando como gancho el tuit subido por otro usuario.

Y al socialista, por más problemas que tenga, le encanta bajar al barro y le espetó que «Marte puede esperar pero la Humanidad, no». Ya ven, el salvador del Mundo poco menos se debe considerar. Ya saben que el yerno del proxeneta y amigo de corruptos se tiene en una gran estima.

Pues bien, el magnate americano tampoco ha querido dejar pasar el cuerpo a cuerpo, ahora por el controvertido tema de la intervención en redes sociales:

Musk no se quedó callado ante estas afirmaciones. Su tuit directo aviva el debate llamando a Sánchez «fascista totalitario» y «traidor».

