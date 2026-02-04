Arturo Pérez-Reverte derriba con un épico zasca el argumento de David Uclés para huir de las jornadas sobre la Guerra Civil

Un zasca hemeroteco en todos los morros.

Y además con todo el merecimiento del mundo.

Arturo Pérez-Reverte no olvida el feo y el señalamiento provocado por David Uclés cuando argumentó que escapaba como conejo espantado de las jornadas organizadas por el escritor y Jesús Vigorra, ‘Letras en Sevilla’, por el enfoque escogido para hablar de la Guerra Civil, el de ‘La Guerra que todos perdimos’.

Pues bien, el académico de la RAE deja en pésimo lugar al escritor progre al rescatar de la hemeroteca una intervención del propio Uclés en la presentación de un libro de Julio Llamazares.

La guerra que todos perdimos, en palabras exactas de David Uclés. Hace menos de un mes. pic.twitter.com/n0uMdClc1p — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) February 3, 2026

Está fue la reflexión del literato ponderando el argumento, que ahora denosta cuando lo usa Arturo Pérez-Reverte, de que la contienda de 1936 la perdieron todo. ¡Maravilla pura!:

Hay que hablar sobre esta herida reciente que parece que no cierra, como es la Guerra Civil. Él empieza con una frase que nada más abrir el libro la leí y ya me tranquilicé al leer la frase. Me gustó muchísimo y dice así, yo lo puedo leer aquí directamente porque no sé dónde la tengo. La primerísima frase, que es una frase suya, dice, la dedicatoria, a los que perdieron la guerra civil española, de uno y otro bando. A mí eso ya me ganó. Antes de escribir la novela, fui a muchas presentaciones de otros escritores y de alguna me fui porque decían que solo querían honrar a las víctimas de una parte, hablando de todo el conflicto. Y me parece muy inhumano. Podemos hablar de quién causó más daño, de quién provocó la guerra, de quién la terminó, pero las víctimas, ten en cuenta quién estuvo como tu padre con 18 años, no tendría una noción política establecida ni un pensamiento crítico desarrollado tu padre, fue porque tuvo que ir. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ya sea de un color o de otro, son inocentes que caen.

E insistió en que la Guerra Civil dejó como perdedores a todos los españoles: