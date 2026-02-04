Elon Musk, el dueño de X, etiqueta al socialista Sánchez de «tirano y traidor a España»

Pedro Sánchez intensifica la confrontación en Dubái y Elon Musk no se queda atrás, lanzando un contraataque en X.

El pmarido de Begoña ha presentado un conjunto de medidas severas contra las plataformas digitales, y el propietario de X no ha tardado en reaccionar: «Es un tirano y traidor al pueblo de España».

Durante su intervención en el World Governments Summit, Sánchez criticó a Musk por propagar desinformación relacionada con la regularización de 500.000 migrantes. »

Él mismo es un migrante, y ha utilizado su cuenta para atacar una decisión soberana», afirmó. Además, denunció que X permite a su IA Grok generar contenido sexual ilegal, describiendo las redes sociales como un salvaje oeste lleno de odio, adicción y abusos hacia los más jóvenes.

El Gobierno tiene la intención de prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años. Las plataformas estarán obligadas a implementar verificaciones de edad efectivas, dejando atrás los simples checkboxes. España se une así a Francia (15 años) y Australia (16 años). Sánchez subraya: «Nuestra determinación es mayor que sus bolsillos».

Pero esto no termina aquí. El presidente también propone tipificar como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal. Las plataformas se enfrentarán a responsabilidad penal para sus directivos. Asimismo, colaborarán con la Fiscalía para investigar casos relacionados con Grok, TikTok e Instagram. Todo esto bajo el marco del Digital Services Act de la UE, que contempla multas que podrían alcanzar hasta el 6% de la facturación global.

La respuesta de Musk y el eco en IA

Musk no se quedó callado ante estas afirmaciones. Su tuit directo aviva el debate: considera que Sánchez traiciona a España con estas medidas, las cuales son vistas como censura. El magnate ya había tenido roces previos con Sánchez sobre inmigración y también ha chocado con figuras como Ione Belarra o Irene Montero. En Davos, Sánchez llegó a calificar a los dueños tech como «tecnocasta», acusándolos de intentar desmantelar la democracia.

Aquí es donde entra la IA. Sánchez enfocó su crítica hacia Grok, la inteligencia artificial desarrollada por xAI (de Musk), señalando que esta genera contenido pornográfico ilegal. Grok avanza rápidamente: para 2026, se espera que integre modelos capaces de procesar texto, imagen y voz con una precisión asombrosa. Sin embargo, regulaciones como las propuestas generan dudas sobre si la IA contribuye a amplificar desinformación o discursos de odio. La UE ya ha comenzado a multar por riesgos sistémicos: un alarmante 55% de los jóvenes europeos afirma haber visto odio en redes.

Los datos son contundentes y respaldan los argumentos de Sánchez. Según UNICEF, un tercio de los menores accede a contenido inapropiado antes de cumplir los 15 años. La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE también confirma una exposición masiva al odio en línea.

Medidas concretas: ¿protección o control?

Sánchez ha delineado cinco iniciativas:

Prohibición del acceso a redes para menores de 16 años : Verificación obligatoria.

: Verificación obligatoria. Delito por manipulación algorítmica : Penaliza la amplificación de contenidos ilegales.

: Penaliza la amplificación de contenidos ilegales. Rastreo del odio y polarización : Seguimiento para evaluar e imponer sanciones.

: Seguimiento para evaluar e imponer sanciones. Tolerancia cero ante desinformación : Consecuencias legales y económicas.

: Consecuencias legales y económicas. Investigación fiscal: A plataformas como X por posibles incumplimientos.

Desde el PP acusan a Sánchez de copiar su plan mientras buscan cortinas de humo ante problemas reales. Vox critica lo que consideran una censura inaceptable. En Francia, ya han comenzado investigaciones contra oficinas de X por supuesta manipulación algorítmica en favor de injerencias externas.

Musk plantea una visión contraria: utiliza X como plataforma para defender la libertad de expresión. Critica regulaciones masivas que considera equivalentes a comprar votos. Su perspectiva sobre IA es clara: quiere ver a Grok como una herramienta libre, sin censura alguna. Recientemente presentó Grok-2, que supera a sus competidores en pruebas relacionadas con razonamiento; sin embargo, se enfrenta al desafío legal relacionado con sesgos o deepfakes.

Sánchez is the true fascist totalitarian https://t.co/b2U17fEwa7 — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

¿Puede Europa liderar la regulación global?

Sánchez hace un llamado claro para que la UE tome las riendas del asunto. «España pasa de palabras a hechos», afirma con determinación. Mientras tanto, Musk invita a «convertir la España vaciada en central eléctrica europea», ironizando sobre las políticas migratorias adoptadas.

La IA complica aún más este escenario turbulento. Grok tiene capacidad para generar arte, código y respuestas instantáneas; sin embargo, Sánchez lo vincula con «crímenes cotidianos» que ocurren en redes sociales. Francia ha citado a Musk para abril del 2026 debido al manejo algorítmico; mientras tanto, Reino Unido investiga posibles multas del 4%.

La oposición junto al sector tecnológico plantean interrogantes: ¿cómo verificar edades sin caer en un estado policial? ¿Es posible rastrear el «odio» sin limitar el debate? Ante esto, Sánchez responde que su objetivo es proteger a las futuras generaciones.

Este duelo entre Sánchez y Musk representa una lucha crucial: soberanía digital frente a libertad tecnológica. A medida que herramientas como Grok transforman todo lo conocido, surge la pregunta inevitable: ¿quién realmente gana? Las redes arden en debate mientras España se posiciona como referente en esta contienda.