Pedro Sánchez intenta ridiculizar a Elon Musk por sus ambiciones marcianas y acaba llevándose un revolcón épico

A eso dedica el tiempo libre.

Pedro Sánchez, que se borró el 29 de enero de 2026 tanto del Senado como del funeral celebrado en Huelva por las víctimas del tren, vio que su despejada agenda le iba a dar para enzarzarse de lo lindo con Elon Musk, dueño de X.

Todo comenzó cuando el empresario lanzó este mensaje en su red social mofándose de la ‘medida estrella’ del inquilino de La Moncloa, la regularización exprés de 500.000 inmigrantes usando como gancho el tuit subido por otro usuario.

Spain just legalized 500,000 illegal aliens to “defeat the far-right.” It’s not even a secret anymore. By legalizing 500,000 illegals under the guise of defeating the far-right, Pedro Sánchez is essentially dropping the mask. This is electoral engineering. The logic is simple:… pic.twitter.com/gVmEMy4Ljb — Ian Miles Cheong (@ianmiles) January 29, 2026

España acaba de legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales para derrotar a la extrema derecha. Ya ni siquiera es un secreto. Al legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales con el pretexto de derrotar a la ultraderecha, Pedro Sánchez se está quitando la máscara. Esto es ingeniería electoral. La lógica es simple: legalizar a medio millón de personas, acelerar su obtención de la ciudadanía (lo que lleva apenas dos años para muchos) y efectivamente se ha importado un bloque de votantes masivo y leal que está en deuda con la izquierda.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE no pudo resistirse y lanzó su frase lapidaria en inglés:

Mars can wait. Humanity can’t. https://t.co/Oc4qAYtd3f — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 29, 2026

Marte puede esperar, la humanidad no.

Con esta boutade pretendía ridiculizar las ambiciones marcianas de Musk —el hombre que planea colonizar el planeta rojo mientras, según la izquierda, ignora los problemas terrestres— y presentarse como el líder compasivo que prioriza a las personas frente a los sueños megalómanos de un multimillonario.

El error fue garrafal.

Lejos de ridiculizar a Musk, el tuit presidencial se convirtió en trending topic, pero para burla generalizada.

El magnate ni siquiera se dignó a responder directamente, lo que multiplicó el efecto humillante: Sánchez lanzó el puñetazo al aire y se golpeó solo.

El resto fue un baño masivo de los usarios.

Humanity? Motherfucker. You are literally the antiChrist. Our people are living in MISERY because of your poor policies and values, piece of absolute shit. He needs to colonise Mars in case tyrants like you stay in power for longer and leave us with nothing but terror. — Ada Lluch (@ada_lluch) January 29, 2026

Lo que no podía esperar era el mantenimiento de las vías del tren. Los que no te esperaban eran las victimas en el funeral al que no has querido ir. Lo que podíamos esperar todos de ti es que hayas dedicado mas tiempo a tuitear esto que a dedicarle unas palabras a las familias. — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) January 29, 2026

Señor Presidente, mientras usted encuentra tiempo para debatir sobre Marte y la humanidad con Elon Musk, 45 familias en Adamuz lloran a sus seres queridos en una misa funeral a la que no ha asistido. ¿Prioridades? La humanidad empieza en casa, no en X. Aah, hay una “humanidad”… — Victoria (@VGnarlyV) January 29, 2026

Lo dice un canalla cuya humanidad es la sauna de Sabiniano y sus chaperos. . — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) January 29, 2026