El doctor Gaona silencia a un activista de SOS racismo con las verdaderas cifras de la delincuencia extranjera

Le dio con los datos en toda la cara.

El doctor José Miguel Gaona estalló en directo en el programa ‘Código 10‘ (Cuatro) ante el tremendo bulo que estaba soltando por su boca el expresidente de SOS Racismo, Moha Gerehou, sobre las tasas de delincuencia.

Todo a cuenta, por supuesto, de la controvertida regularización masiva de más de medio millón de inmigrantes emprendida por el Gobierno Sánchez para contentar a Podemos.

El argumento del activista era sencillo y, a la par, tramposo, que trataba de convencer a Dolores, una vecina de Badalona (Barcelona) alarmada por el incremento de la delincuencia de origen extranjero. Así que soltó un clásico para los más cafeteros:

Los extranjeros no delinquen más que los españoles, es un bulo de la ultraderecha.

El criminólogo frenó los pies y la diarrea verbal del representante de SOS Racismo con datos fehacientes:

Tenemos un problema real, y negarlo no lo va a solucionar. Negar las cifras no protege a las víctimas, solo protege el discurso. Decir eso es una falacia y no hay peor mentira que la que tiene una parte de verdad. La Policía Foral de Navarra cuenta un 63% de delitos sexuales cometidos por extranjeros, cuando la población extranjera es solamente el 10%. Seis veces más.

Ante los gestos de Gerehou, Gaona insistió en que él no tenía ningún tipo de fijación con los inmigrantes:

Pero vamos a ver, si yo estoy de acuerdo que los inmigrantes tienen todo el derecho a vivir tranquilos, faltaría más y los españoles también. Pero no introduzcas el veneno de que delinquen igual que los españoles. No, igual no. Seis veces más.

El activista quiso negar la mayor, pero el criminólogo tenía más datos:

Y en homicidios, 72%, un 73% en robos. O sea, tres de cada cuatro.

El de SOS Racismo quiso ponerse irónico:

En España no había robos, no había homicidios, no había nada antes de que se hicieran las regularizaciones.

Pero Gaona le sentenció: