Víctor de Aldama suelta la gran bomba que se llevará a Sánchez por delante: «Bolaños me ofreció mucho dinero por mi silencio»

"El ministro de Justicia contactó con mi jefe de comunicación, que es Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara"

Tremendo testimonio el del comisionista.

Víctor de Aldama fue entrevistado una vez más en Telemadrid, en el programa ‘El Análisis. El Diario de la Noche‘, donde detonó la gran bomba que amenaza con llevarse por delante a Pedro Sánchez.

El empresario, expresidente del Zamora, contó en primicia que el Gobierno socialcomunista, a través del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, trató de comprar su silencia prometiéndole una cantidad ingente de dinero.

Aldama, evidentemente, se negó en redondo y aseguró que a partir de ahí comenzó su calvario, con estancia incluida en la prisión de Soto del Real (Madrid) durante algunas semanas:

El señor Bolaños contactó con mi jefe de comunicación, que es Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara.

Elisa Beni, presente en el plató, preguntó estupefacta para reconfirmar lo que el empresario estaba largando en pleno directo:

 ¿Estás diciendo que el notario mayor del Reino y ministro de Justicia ha ofrecido dinero por silencio?

A lo que Aldama, sin mayores problemas, aseguró que así era, que Bolaños había ofrecido una cifra económica más que suculenta para que se mantuviera con el pico cerrado:

Sí. A mi jefe de comunicación. Dinero para que yo me callara. Y como no accedimos, me montan todo el lío para meterme en la cárcel. Lo digo así de claro.

