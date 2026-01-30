El futuro de Sánchez y su Gobierno penden del sobre con pagos del chavismo que, según Aldama, investiga ya la Audiencia

Víctor de Aldama lanzó en la mañana del 29 de enero de 2026 una contundente revelación en la Audiencia Nacional.

Aseguró que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, le hizo entrega de un sobre proveniente de la petrolera PDVSA. Este hecho lo relaciona con una financiación ilegal del PSOE y la Internacional Socialista.

Ante las indagaciones del juez Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción, Aldama optó por guardar silencio, sugiriendo que prefiere negociar en privado.

La Audiencia Nacional ha comenzado a investigar el asunto a través de una pieza secreta bajo la dirección del juez Ismael Moreno, en el marco del caso Koldo.

Este no solo se centra en los pagos en efectivo realizados a Ferraz, sino también en las transferencias del chavismo al PSOE. Fuentes judiciales indican que la UCO de la Guardia Civil está rastreando el contenido del sobre, que tiene una etiqueta confidencial, un escudo venezolano y un sello fechado el 4 de febrero de 2020.

Esta fecha coincide con una visita secreta de Delcy a Barajas, facilitada por José Luis Ábalos.

Aldama presenta un escenario sombrío para el Gobierno de Pedro Sánchez. Asegura que el dinero de PDVSA fluyó hacia las arcas del PSOE de manera ilegal. Menciona cifras astronómicas relacionadas con comisiones por hidrocarburos. En entrevistas recientes, ha detallado:

Entregó 20.000 euros en efectivo a Ábalos .

. Se refiere a cómo Koldo García transportaba sobres a Ferraz cada viernes.

transportaba sobres a Ferraz cada viernes. Denuncia blanqueo de dinero negro mediante cargos socialistas.

Asegura que Sánchez estaba al tanto de todo.

Desde el seno del PSOE, se niega rotundamente cualquier acusación. El partido defiende que sus cuentas son transparentes y están sometidas a estrictos controles internos y externos. Además, acusan a Aldama de sembrar dudas infundadas con el fin de obtener ventajas judiciales. El partido se muestra dispuesto a colaborar con la justicia y reitera su compromiso con la tolerancia cero ante cualquier irregularidad.

Antecedentes de la trama

La historia comienza en el caso Koldo, relacionado inicialmente con comisiones por mascarillas durante la pandemia. Posteriormente, se vincula a hidrocarburos mediante la empresa Villafuel. Aldama fue liberado en 2024 tras prestar declaración y ahora aporta más información dentro del caso por fraude al IVA que asciende a 180 millones. La UCO ha señalado conexiones entre Ábalos, Koldo y otros individuos en una red sospechosa, mencionando incluso un millón de euros destinados a comprar voluntades.

El sobre de PDVSA es crucial para esta investigación. Aldama lo mantiene bajo custodia junto a Luis Alberto Escolano, mientras que agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo registros en Calatayud y Madrid sin éxito. Se sospecha que Aldama logró recuperar dicho sobre en noviembre de 2024. Fuentes fiscales le instan: Cuéntelo ante el juzgado, no en privado.

Por su parte, Carmen Pano, otra persona implicada, afirma haber recibido 90.000 euros para el PSOE, aunque él lo niega y solo reconoce haber entregado entre 40.000 y 50.000 euros para influir en licencias relacionadas con Industria.

¿Cómo puede evolucionar?

La Fiscalía está presionando a Aldama para que aporte pruebas concretas. Si lo hace, podría ampliar su acuerdo y ver reducida su pena. El contenido del sobre podría llegar al Tribunal Supremo debido al estatus aforado de Sánchez. En caso de confirmarse una financiación ilegal, las consecuencias podrían ser devastadoras para todo el Gobierno.

La atención también recae sobre la Internacional Socialista, presidida por Sánchez desde 2022, ya que Aldama establece vínculos entre esta organización y los cupos de crudo venezolano. Además, menciones anteriores incluyen al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero como defensor del chavismo.

El ambiente es tenso para el Gobierno actual. La oposición exige dimisiones inmediatas ante esta situación crítica. Si se confirma que hubo pagos irregulares, tanto el futuro político de Sánchez como el del resto del equipo gubernamental podría estar seriamente comprometido. La justicia está llamada a decidir los próximos pasos mientras ya se siente un daño reputacional considerable.

Esta semana, la Audiencia ha citado a ex altos cargos como los exministros Reyes Maroto y Teresa Ribera, mientras que mañana comparecerá también Álvaro Gallego, quien está relacionado con 108.500 euros en efectivo. El cerco se va estrechando.