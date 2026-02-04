Alegría y Sánchez, a la desesperada: el PSOE activa un call center para rogar el voto y engañar a los pensionistas

Ya no saben ni que hacer.

Las últimas encuestas vaticinan un desastre en Aragón similar al de Extremadura para el PSOE.

Ante este oscuro panorama de las elecciones en Aragón del 8-F, Ferraz ha activado toda la maquinaria con el objetivo de arañar un puñado de votos.

El PP denunció cómo el partido de Pedro Sánchez ha activado toda la maquinaria. Para ello, la dirección nacional del PSOE (Ferraz) ha enviado a dirigentes y responsables de campaña a Zaragoza para reforzar la situación de la candidatura de Alegría.

La formación ha organizado un call center improvisado en la sede del PSOE en Zaragoza (calle Conde de Aranda), donde están realizando llamadas telefónicas directamente a ciudadanos para presentar propuestas del partido y animarles a votar al PSOE.

El Partido Popular de Jorge Azcón ha denunciado ante la Junta Electoral de Aragón estas llamadas, calificándolas de “masivas” y engañosas, apoyándose en que se hacen principalmente a teléfonos fijos, muy usados por personas mayores.

Según el PP, algunas llamadas contienen mensajes que acusan al candidato del PP de querer “quitar 400 € de pensión” a pensionistas si gobierna, una información falsa y alarmista.

Esta estrategia ocurre en un clima de máxima crispación, con fuertes ataques entre los principales partidos y PSOE completamente desesperado por evitar el mayor descalabro en la región.

‼️El PP de Aragón denuncia que Pilar Alegría (PSOE), ha puesto en marcha un call center para pedir el voto de cara a las elecciones en Aragón diciendo que ‘si votas a Azcón (PP), los pensionistas van a perder más de 400€. El PSOE state of mind…👇💀🔁

pic.twitter.com/5vBOnZgJrr — A PIE DE CALLE (@apiede_calle) February 3, 2026

Pintan bastos para el PSOE

En la recta final de la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 8 de febrero de 2026 en Aragón, los sondeos revelan un panorama claro: Jorge Azcón y su PP se alzan con entre el 37 y el 40% de los votos, lo que les otorgaría entre 28 y 30 escaños en las Cortes.

Sin embargo, esta victoria no será suficiente para gobernar sin aliados. VOX, bajo el liderazgo de Santiago Abascal, casi duplica su representación hasta alcanzar entre 12 y 14 escaños y un apoyo del 16-17% del electorado, convirtiéndose en un socio esencial para lograr la mayoría absoluta de 67 actas. La izquierda, por su parte, se muestra fragmentada y en caída libre, lejos de plantear una alternativa sólida.

Este escenario recuerda al que se vivió en Extremadura, donde el bloque conservador se acercó al 60% del voto mientras el progresista se desmoronaba.

La candidata del PSOE, Pilar Alegría, enfrenta un desplome histórico: los sondeos internos la sitúan entre 17 y 19 escaños y un apoyo del 24%, cifras mínimas desde la recuperación autonómica.