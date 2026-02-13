VOX sigue apretando y no se deja engatusar, de momento, por la mano tendida de la popular Guardiola

En Extremadura, la parálisis política ha alcanzado niveles casi absurdos.

VOX, liderado por Óscar Fernández, no se deja seducir por la propuesta de diálogo que le extiende la presidenta en funciones, María Guardiola.

Fernández sostiene que es ella quien debe dar el primer paso y convocar las reuniones necesarias, no al contrario.

«Nosotros no les vamos a llamar», afirmó en Mérida, recordando que Guardiola optó por elecciones anticipadas en diciembre de 2025 buscando una mayoría absoluta que se le escapó, perdiendo 10.000 votos. Aunque VOX mantiene una mano tendida, esta solo es hacia los extremeños, no hacia el PP. Han logrado aumentar su representación: de 5 a 11 diputados, con un 16,9% de los votos, posicionándose como un actor clave para la gobernabilidad.

Guardiola, por su parte, reafirma su interés en llegar a un acuerdo con VOX y ve viable un pacto, descartando cualquier posibilidad con el PSOE, al que acusa de intentar «destruir» su gestión. Sin embargo, las conversaciones están paralizadas desde que se constituyó la Asamblea. VOX exige políticas concretas antes de considerar cualquier reparto de cargos: derogación de la ley LGTBI autonómica, eliminación de subvenciones a sindicatos y patronal, control sobre la inmigración irregular de menores y rechazo a la agenda 2030 en Agricultura.

No hay acuerdo ni en el programa ni en el gobierno, y Fernández lo deja claro: «Si no hay pacto en políticas, no lo habrá en cargos».

El PP ha ofrecido Agricultura y un senador autonómico, pero VOX considera estas propuestas insuficientes y desproporcionadas, buscando un peso acorde a su crecimiento electoral.

La tensión aumentó este jueves con intercambios ásperos. Fernández respondió en redes sociales a Isabel Díaz Ayuso, quien desde Madrid instó a VOX a no boicotear Extremadura planteando: «¿Nos van a llevar de nuevo a elecciones?». La respuesta del líder de VOX fue contundente: «Quien nos va a llevar a unas terceras elecciones es María Guardiola«, acusando al PP de convocar comicios por capricho y obstaculizar presupuestos hace tres meses. Ayuso y el PP critican a Vox por su «tono bronco», mientras Guardiola insiste en continuar las negociaciones pese al «no rotundo» inicial dado por Abascal. Desde VOX desmienten filtraciones manipuladas y advierten: «A nosotros ya no nos engañan ni una vez más».

Exigencias de VOX y líneas rojas del PP

Las demandas que plantea Vox son claras e innegociables:

16,8% del gobierno : Cuatro consejerías clave (Economía, Agricultura, Interior e Industria), además de la vicepresidencia primera.

: Cuatro consejerías clave (Economía, Agricultura, Interior e Industria), además de la vicepresidencia primera. Supresión de impuestos : Eliminar el gravamen de 70 millones sobre la central nuclear de Almaraz.

: Eliminar el gravamen de 70 millones sobre la central nuclear de Almaraz. Programa íntegro: Cumplir al 100% sus propuestas ideológicas, fiscales e inversoras.

El PP considera estas exigencias inasumibles y prefiere un gobierno monocolor con apoyos puntuales. Fuentes del partido popular mencionan una «desconfianza mutua» tras tres reuniones infructuosas desde diciembre. Guardiola se prepara para la investidura programada para el 5 de marzo; bastaría con una abstención de VOX en primera votación. Si falla esa opción, habría dos meses hasta mayo para nuevos intentos o incluso para repetir elecciones.

¿Terceras elecciones a la vista?

Fernández hace resonar el eco de nuevos comicios que podrían ser los terceros en tan solo dos años. Vox podría beneficiarse del estancamiento actual: han crecido frente al bipartidismo y defienden «cada voto con uñas y dientes». El PSOE ha comenzado a hacer guiños desde figuras como Antonio Rodríguez Osuna (alcalde de Mérida) y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, abriendo una puerta hacia la abstención si fracasa el pacto entre PP-Vox; sin embargo, el ala sanchista se muestra resistente. Guardiola lo califica como «complicadísimo».

En este tira y afloja político, Santiago Abascal advierte: «Los votantes de VOX deben ser escuchados; no pueden ser invisibilizados ni traicionados», recordando las salidas previas de coaliciones ocurridas en 2024. VOX está dispuesto a reunirse «las veces que haga falta», pero insiste en que es Guardiola quien debe tomar la iniciativa para llamarles.

Entre curiosidades destaca que Vox celebró sus resultados en el Parador de Mérida pasada la medianoche proclamando «¡Nos encantan las elecciones!» mediante José Antonio Fúster. Además, Fernández busca contar con Ángel Pelayo Gordillo como senador autonómico nuevamente, tal como ocurrió durante la legislatura anterior. Y Almaraz continúa siendo un pilar económico clave para Extremadura mientras se encuentra bajo escrutinio fiscal.