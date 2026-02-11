  • ESP
    España América
Periodismo

LA COLABORADORA RESPONDE EN REDES

Lluvia de palos a Sarah Santaolalla por victimizarse: ¡Se ofende por ‘tetona’ y no por ‘tonta’!

Rosa Belmonte se refirió a la tertuliana: «¿Esa es la que la mitad es tonta y la mitad tetas?»

Lluvia de palos a Sarah Santaolalla por victimizarse: ¡Se ofende por ‘tetona’ y no por ‘tonta’!
Archivado en: Periodismo | Sarah Santaolalla

Más información

Rosa Belmonte destroza a Sarah Santaolalla con la frase más brutal del año: "¿Esa es la que la mitad es tonta y la mitad tetas?"

Rosa Belmonte destroza a Sarah Santaolalla con la frase más brutal del año: "¿Esa es la que la mitad es tonta y la mitad tetas?"

La frase se volvió rápidamente viral.

Rosa Belmonte, colaborada de ‘El Hormiguero’ (Antena 3), revolucionó el gallinero en la noche este martes 10 de febrero de 2026 cuando se refirió a Sarah Santaolalla sin mencionarla directamente: «¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas? Eso es una frase de una serie, de la Maravillosa señora Maissel. Se la he copiado de La Maravillosa señora Maissel».

El comentario dio la vuelta en redes y la propia tertuliana se dio por aludida. A través de un mensaje en su cuenta de X, Santaolalla criticó que en un programa «familiar» fue «humillada» por «su aspecto físico». «El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató. No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas», afirmó la activista.

El tuit recibió multitud de comentarios críticos. Los usuarios de X recordaron a Santaolalla que ella solo había recibido de su propia medicina ante sus permanentes insultos desde la televisión. «Es curioso que te ofendas porque te llamen tetona y no tonta», indicó una usuaria.

Los mensajes no tienen desperdicio alguno:

Los mejores productos de electrónica para compras online

PRODUCTOS DE ELECTRONICA
Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]