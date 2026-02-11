Lluvia de palos a Sarah Santaolalla por victimizarse: ¡Se ofende por ‘tetona’ y no por ‘tonta’!

La frase se volvió rápidamente viral.

Rosa Belmonte, colaborada de ‘El Hormiguero’ (Antena 3), revolucionó el gallinero en la noche este martes 10 de febrero de 2026 cuando se refirió a Sarah Santaolalla sin mencionarla directamente: «¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas? Eso es una frase de una serie, de la Maravillosa señora Maissel. Se la he copiado de La Maravillosa señora Maissel».

El comentario dio la vuelta en redes y la propia tertuliana se dio por aludida. A través de un mensaje en su cuenta de X, Santaolalla criticó que en un programa «familiar» fue «humillada» por «su aspecto físico». «El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató. No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas», afirmó la activista.

El tuit recibió multitud de comentarios críticos. Los usuarios de X recordaron a Santaolalla que ella solo había recibido de su propia medicina ante sus permanentes insultos desde la televisión. «Es curioso que te ofendas porque te llamen tetona y no tonta», indicó una usuaria.

Los mensajes no tienen desperdicio alguno:

