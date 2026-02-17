Un socialista le mete la del pulpo a Ramón Espinar: "Te conocemos por lo que hacías hace tiempo..."

El sabio refranero español nos enseña que quien dice lo que no debe, oye lo que no quiere.

Y eso es lo que le ha pasado este lunes 16 de febrero al expodemita Ramón Espinar en el programa de Nacho Abad en Cuatro, ‘En boca de todos’.

Y es que el espacio de tertulia política de Mediaset conectaba este lunes con Juan Antonio Ruiz Castillo, exdiputado del PSOE en la Asamblea de Madrid entre 1987 y 2011 y muy conocido en el mundillo político-mediático madrileño por ser crítico acérrimo del sanchismo en sus artículos e intervenciones en medios de comunicación.

Y, claro, en cuanto Ramón Espinar se puso intentar humillarle llamándole majadero de forma encubierta, Ruiz Castillo soltó lo más grande:

“Es un manipulador. Está confundiendo cosas que yo no he dicho. Yo no he hablado de Vito Quiles… usted no deja hablar porque además tienes una ventaja… que estás en un plató… pero mira a ti algunos socialistas te conocemos de los tiempos de Rivas Vaciamadrid… de lo que hacías entonces por Rivas Vaciamadrid… Claro que has estado y has tenido vivienda…”

Ruiz Castillo fue compañero de escaño del padre de Espinar en la Asamblea de Madrid. Y en su momento fue muy polémico que a Ramón Espinar le adjudicaran una vivienda de protección en el municipio de Alcobendas donde, oh casualidad, gobernaban los socialistas. Nunca se pudo demostrar nada, pero sí se sabe que cuando le dieron ese piso a Espinar, éste era estudiante. Además, al poco de que le adjudicaran esta vivienda, la vendió por 30.000 euros más de lo que le costó.

Por otra parte, el padre de Espinar fue condenado en el escándalo de las tarjetas Black de Caja Madrid. Y si bien los hijos nunca tienen culpa de lo que puedan hacer los padres, no es menos cierto que la izquierda esa obviedad se la salta siempre que le conviene y no ya con los hijos, sino incluso con los sobrinos. Y es que destacados izquierdistas como Maria Jesús Montero y el propio Ramón Espinar han intentado criminalizar siempre que han querido a José María Figaredo (VOX) por el hecho de ser sobrino de Rodrigo Rato.