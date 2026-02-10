El patético Ramón Espinar sigue la línea de Pedro Sánchez e iguala a VOX con Hitler y despierta la indignación de Xavier Albiol

Como el ‘francomodín’ ya no funciona, ahora sacan a Hitler.

La izquierda política y mediática está cada vez más desnortada y, en lugar de hacer autocrítica, se bunkeriza en su sectarismo, que les impide ver que son ellos mismos quienes han generado malestar y hartazgo entre los españoles tras ocho años de una nefasta gestión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

El guerracivilismo que ha impulsado Moncloa, siguiendo las líneas del gurú del marido de Begoña, José Luis Rodríguez Zapatero, es la única baza que les queda en un discurso lleno de mentiras y del ‘y tú más’ ante cada escándalo de corrupción o esperpento, producto de la mala administración de los recursos públicos que han realizado.

Y uno de los principales impulsores de este discurso sectario y belicista es el expodemita Ramón Espinar. Cada vez que habla, saca a pasear su odio y su intolerancia hacia quien piensa distinto.

El último ejemplo ha sido en el programa En boca de todos, cuando discutían sobre los resultados electorales en Aragón y el nuevo Frente Popular que impulsa el independentista Gabriel Rufián.

Ante las pésimas perspectivas electorales de la izquierda y la ultraizquierda, el expodemita defendió la iniciativa del político de ERC de encabezar un movimiento nacional, pese a que su proyecto y el de su partido atentan contra la integridad territorial de España.

«La derecha del PP y los fascistas nos van a ganar las elecciones y yo no quiero que las ganen», se excusó.

«Qué fácil utilizan la expresión “fascista”. ¿Qué necesidad hay de insultar?», contestó el alcalde de Badalona, también en la mesa.

Espinar se reafirmó en su postura:

«¿A quién he insultado yo? He descrito. Es una categoría política. VOX es fascista, ya está. Es una categoría política que hay que normalizar. Tú llamas a Rufián independentista; la otra nos llama comunistas; pues estos son fascistas. A mí no me molesta que me llamen rojo ni comunista, no me molesta. ¿Por qué a ti te molesta que llamen fascistas a los tuyos?».

Sin embargo, el político del PP no se dejó y recordó que lo que estaba afirmando era que el partido de Abascal defiende un movimiento totalitario que no respeta la libertad ni la democracia, algo que jamás han dicho.

Pero el comunista —ideología totalitaria y que desprecia la democracia—, como él dice sentirse orgulloso de que le llamen, siguió en sus trece y fue más allá. Aparte de sacar el francomodín, le encasquetó la admiración por Hitler a VOX.

«Claro que no la respetan, porque son nostálgicos de Franco. Si es que no te enteras con quién te vas a la cama. No sabes ni por dónde te viene el aire. Se presentan a las elecciones porque no tienen alternativa, pero, si pudieran, las cancelarían. Igual que Trump se presenta a las elecciones. ¿Sabes quién se presentó a las elecciones y llegó al poder a través de ellas? Hitler».

Al ser preguntado si estaba comparando a VOX con el Führer, Espinar volvió a huir hacia adelante:

«Bueno, forman parte de la misma familia política. Se parece más VOX a Hitler que a Churchill. No son nazis, pero se parecen más, sí».

Tras semejante burrada, el presentador del programa, Nacho Abad, le preguntó si hacía el mismo ejercicio con Bildu y la respuesta de Espinar fue para mear y no echar gota: «Bildu ha hecho un tránsito».