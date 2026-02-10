TVE es un estercolero: Javier Ruiz compara a Alejandro Nolasco (VOX) con Adolf Hitler

No es un montaje.

Ni tampoco es IA (Inteligencia Artificial).

Televisión Española, más conocida como ‘Tele Pedro‘, volvió a mostrar su sesgo más descarado.

En plena euforia por el avance de VOX en las elecciones autonómicas de Aragón, Javier Ruiz y el equipo de RTVE no han dudado en colocar una imagen de Adolf Hitler junto al rostro del candidato Alejandro Nolasco para intentar vincularlo al nazismo por haber escrito libros de historia sobre la División Azul.

Y no fue una imagen que apareciese en segundo plano. Se proyectó una imagen gigante del dictador nazi al lado de la fotografía del dirigente de VOX Aragón, bajo el pretexto de que Nolasco es historiador y ha publicado obras sobre la División Azul, la unidad de voluntarios españoles que luchó en el frente ruso junto al ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial.

La pantalla dividida en el plató de ‘Mañaneros 360‘ mostró claramente el paralelismo visual: Hitler a un lado, Nolasco al otro. Todo ello para «contextualizar» la trayectoria académica del político, que ha escrito libros como ‘Los últimos 50 de la División Azul’, una obra histórica que documenta testimonios de veteranos sin hacer apología del nazismo, sino recuperando memoria de unos hechos históricos.

En redes sociales el asunto generó mucha interacción y también se recordó que no era la primera vez que en ‘Tele Pedro’ se recurría a prácticas de este calado:

💢 A la izquierda, RTVE poniendo una imagen gigante de Hitler al lado de Alejandro Nolasco tras arrasar en Aragón. 💢 A la derecha, RTVE poniendo las caras y los nombres de los miembros del Tribunal Supremo junto a una esvástica nazi tras la condena del Fiscal General de Sánchez pic.twitter.com/MgoXpVyGmN — Onvre Deconstruido (@o_deconstruido) February 9, 2026

Si yo fuera@_a_nolasco

,no dudaría un segundo en demandar a@rtve

,por difamación,calumnias y atentado contra el honor personal por insinuar con fotos del pintor austríaco en pleno informativo,que estas relacionado con los nazis. Os recuerdo que ese chiringuito lo pagamos todos. pic.twitter.com/Aa7lq0nF31 — ⚡️🇪🇸Templario✝️⚡️ (@TemplarExtre) February 10, 2026

En TVE, aterrados por el avance de VOX, colocan una imagen de Hitler junto a la de Alejandro Nolasco para explicar que ha escrito sobre la División Azul, en un patético y gárrulo intento de igualarlo con los nacional socialistas (nazis). pic.twitter.com/tKy0YRyETy — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) February 9, 2026

@_a_nolasco (Alejandro Nolasco Asensio), además de excelente político que engrandece a @vox_es, es el autor de un imprescindible libro centrado en recoger y recabar los testimonios de los últimos divisionarios con vida. Divulgación y erudición en una ímproba obra de investigación… pic.twitter.com/oaZbZxXJxN — Jedi Hispano 🇪🇸 (@The_Heronation) February 10, 2026

No ha sido buena idea en Extremadura y Aragón llamar nazis a los de Vox, pero si ahora comparamos a Nolasco con Hitler seguro que funciona.

Plan sin fisuras https://t.co/MkOu7NAyPM — A. Valverdus Dinojunta 🇪🇸 🇭🇳 🇨🇺 (@SiempreJGJ) February 10, 2026