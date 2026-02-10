  • ESP
'MAÑANEROS 360'

TVE es un estercolero: Javier Ruiz compara a Alejandro Nolasco (VOX) con Adolf Hitler

Ironía y cachondeo en las redes: "No ha sido buena idea en Extremadura y Aragón llamar nazis a los de VOX, pero si ahora comparamos a Nolasco con Hitler seguro que funciona, plan sin fisuras"

Archivado en: Periodismo | Televisión

No es un montaje.

Ni tampoco es IA (Inteligencia Artificial).

Televisión Española, más conocida como ‘Tele Pedro‘, volvió a mostrar su sesgo más descarado.

En plena euforia por el avance de VOX en las elecciones autonómicas de Aragón, Javier Ruiz y el equipo de RTVE no han dudado en colocar una imagen de Adolf Hitler junto al rostro del candidato Alejandro Nolasco para intentar vincularlo al nazismo por haber escrito libros de historia sobre la División Azul.

Y no fue una imagen que apareciese en segundo plano. Se proyectó una imagen gigante del dictador nazi al lado de la fotografía del dirigente de VOX Aragón, bajo el pretexto de que Nolasco es historiador y ha publicado obras sobre la División Azul, la unidad de voluntarios españoles que luchó en el frente ruso junto al ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial.

La pantalla dividida en el plató de ‘Mañaneros 360‘ mostró claramente el paralelismo visual: Hitler a un lado, Nolasco al otro. Todo ello para «contextualizar» la trayectoria académica del político, que ha escrito libros como ‘Los últimos 50 de la División Azul’, una obra histórica que documenta testimonios de veteranos sin hacer apología del nazismo, sino recuperando memoria de unos hechos históricos.

En redes sociales el asunto generó mucha interacción y también se recordó que no era la primera vez que en ‘Tele Pedro’ se recurría a prácticas de este calado:

