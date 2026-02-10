Desvelamos el nuevo golpe de Estado que prepara Sánchez… ¡No quiere convocar generales!

El desgaste del PSOE intensifica el debate en Moncloa. Pedro Sánchez, quien ocupa la presidencia del Gobierno, se encuentra en medio de una legislatura marcada por dificultades. Las elecciones en Aragón, celebradas el pasado domingo, dejaron al PSOE con apenas 26 escaños, dos menos que el PP, y sin posibilidades de gobernar sin el apoyo de Vox. En Extremadura, la situación no fue mejor, ya que perdieron 10 diputados. De acuerdo con fuentes socialistas consultadas por medios como The Objective, durante una reunión reciente en el Palacio de la Moncloa, el jefe de gabinete Diego Rubio propuso considerar un retraso en las elecciones generales hasta noviembre de 2027.

Este planteamiento cobra fuerza gracias a la ambigüedad del artículo 68 de la Constitución. Este artículo establece que las elecciones al Congreso se celebran cada cuatro años, pero no aclara si el cómputo comienza desde los comicios del 23 de julio de 2023 o desde la investidura del 16 de noviembre de ese mismo año. Informes jurídicos elaborados por el Gobierno sugieren que se podría considerar a partir de la investidura, lo que llevaría a postergar el límite hasta finales de 2027. Desde Moncloa, argumentan que existen «cabens interpretaciones», algo similar a lo que ocurre con los Presupuestos.

Los críticos dentro del PSOE son claros: creen que Sánchez no convocará elecciones porque no tiene expectativas de ganar. «No hay incentivo si no hay ventana de oportunidad», sostienen fuentes del partido. Las encuestas actuales apuntan a un respaldo del 60% hacia las derechas y solo un 36% hacia las izquierdas, con Vox superando al PSOE en ciudades intermedias. El líder socialista evita hacer autocríticas en encuentros internos y atribuye la culpa al PP, acusándolo de «engordar a Vox» con sus adelantos electorales.