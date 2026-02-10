Moncloa transporta a ‘charos’ socialistas para aplaudir a Sánchez tras el desastre en Aragón

Están desesperados y no es para menos.

Saben que se les acaba el chollo, la sociedad ha despertado. Ya no cuela utilizar al ‘monstruo de la derecha’. Un reflejo de ello son las elecciones en Aragón que han sido un completo batacazo para el PSOE.

Primero fue Extremadura, luego vendrán Castilla y León y Andalucía. Uno tras uno, van cayendo fruto del desgaste del sanchismo.

Es por ello que, tras el varapalo este 8-F, Moncloa orquestó una performance para vitorear a Pedro Sánchez.

Fue este lunes 9 de febrero, en la visita del presidente del Gobierno a Villanueva de la Reina (Jaén), a cuenta de las inundaciones sufridas en Andalucía. El municipio, gobernado por el PSOE, fue el escenario perfecto para desarrollar su teatrillo.

Allí, el líder socialista fue recibido entre aplausos de ‘charos’ escogidas para la ocasión.

Mismas figurantes en Cádiz

Señoras puestas a propósito con el fin de lograr el vídeo que Moncloa quiere recibieron a Sánchez con gritos de «presidente» e incluso, una de estas mujeres le anima bajo un «come algo, un poquito, que estás muy dejao” o “fuerza que estamos contigo”.

Son las mismas mujeres que se encontraban hace unos días en San Roque, Cádiz, destapando el circo socialista y sus hooligans puestas adrede para jalear al presidente, no son vecinas ‘espontáneas’ como quieren hacernos creer.

Lo cierto es que Moncloa no se la juega a exponer a Sánchez en territorio ‘conflictivo’ para evitar una escena dantesca como la de Paiporta con el presidente huyendo como un conejo.

Aunque traten de maquillar la realidad, no pueden esconder el resultado de las urnas que evidencia el fin del sanchismo y un nuevo paradigma con el centro-derecha como protagonista.

Por mucho que lleven a sus señoras jubiladas a jalear al presidente, las horas del inquilino de la Moncloa están contadas y su futuro se está poniendo de color hormiga.

Vivimos en Charolítico. pic.twitter.com/Z5BXVfBCov — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) February 9, 2026