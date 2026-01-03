Aragón: Pilar Alegría, víctima de su torpeza y del ‘efecto Sánchez’, se hunde en la encuestas

Cuesta abajo y sin frenos.

Y metiendo la pata cada día.

Pilar Alegría, quien fuera ministra de Educación y portavoz del Gobierno, se enfrenta a una precampaña difícil en Aragón.

Las elecciones del 8 de febrero serán un termómetro para medir su capacidad de revertir unos sondeos que la colocan en una caída libre.

El llamado efecto Sánchez está pasando factura al PSOE local, que experimenta un retroceso histórico, mientras Jorge Azcón (PP) aprovecha la oportunidad del adelanto electoral para fortalecer su posición.

Un meme con los ‘santos inocentes’ de la socialista Pilar Alegria

En Zaragoza, el clima político está caldeado ante lo que muchos consideran un reflejo de la debacle en Extremadura.

Alegría aboga por la unidad y la renovación en sus listas, que, según ella misma, han sido aprobadas por unanimidad. No obstante, cinco diputados rechazaron ocupar puestos en listas bajas, lo que suscita murmullos sobre una posible desmovilización interna. Esta tensión entre sanchistas y lambanistas complica aún más las cosas para los socialistas, quienes temen perder hasta 50.000 votos leales al legado de Javier Lambán.

Pilar Alegría nos enseña su día a día en su casa … pic.twitter.com/8EpM4r7XYV — Dean, Jamón Dean ® (@Pechaadereir) January 2, 2026

Los sondeos son claros y pintan un panorama sombrío para el PSOE. El promedio sugiere que el PP de Azcón podría conseguir entre 29 y 31 escaños, mientras que VOX ascendería a entre 11 y 13 y los socialistas caerían de 23 a entre 17 y 19.

Encuestas como la de Sociométrica para El Español otorgan al PP un 38,2%, al PSOE un 23,9% y a VOX un 16,9%.

Otra encuesta de A+M para Heraldo de Aragón coloca al PP en un 39,2% (29-30 escaños), al PSOE en un 25,8% (17-19) y a Vox en un 15,5% (11-12). SyM Consulting prevé al PP con un 39,5% (29), al PSOE con un 24,5% (18) y a Vox con un 17,8% (13).

Extrañamente, Pilar Alegría nos vuelve a mentir, nos enseña una casa que no es suya, ni siquiera es en la que vive. Según su declaración de bienes en el congreso tiene dos pisos, que clase de burla a los aragoneses es esta?. Ha mentido en su declaración de bienes entonces?. pic.twitter.com/OBViQ0385n — Jose Libertad Ley (@hispaniaenlucha) January 1, 2026

Aquí están las proyecciones clave de las encuestas más recientes:

Encuesta PP (escaños) PSOE (escaños) Vox (escaños) Otros Sociométrica (El Español) 30-31 17-18 11 CHA:2, IU:2, AE:3 A+M (Heraldo) 29-30 17-19 11-12 CHA:3, AE:2-3 SyM Consulting 29 18 13 CHA:2, AE:3

Este desplome se atribuye al efecto Sánchez, con escándalos nacionales relacionados con corrupción y acoso sexual afectando al partido. Alegría, quien ha sido la cara visible del Gobierno durante años, no logra distanciarse de este impacto negativo. Su transición de ministra a candidata autonómica fue precipitada por el adelanto electoral de Azcón, dejándole poco tiempo para reconectar con los ciudadanos aragoneses. En Extremadura, tras un resultado desastroso similar, Miguel Ángel Gallardo dimitió; ahora en Aragón, una mala elección podría abrir la puerta a críticas hacia ella.

Por su parte, Azcón ha decidido jugar la carta del adelanto electoral para evitar bloqueos presupuestarios junto a Vox. Busca obtener una mayoría sólida que le permita liberarse de las ataduras de la ultraderecha. Sin embargo, el mapa político aragonés es fragmentado e incluye posibles socios como Aragón Existe (con tres escaños estables) o Chunta Aragonesista (con dos o tres). La irrupción imparable de Vox añade incertidumbre: el bloque derechista podría alcanzar entre el 55 y el 57% de los votos frente al 35-38% de una izquierda dividida entre PSOE, CHA, IU y Podemos.

Si bien las cifras son alarmantes, la torpeza mostrada por Alegría en redes sociales contribuye a agravar su situación. Vídeos que pretendían ser humorísticos han terminado convirtiéndose en memes burlescos. En plena precampaña electoral, estos clips virales revelan momentos incómodos que acentúan la percepción de desconexión con los ciudadanos. Imaginemos a una exministra de Educación intentando contar chistes ante la cámara; el resultado no solo provoca risas sino también críticas en Twitter y TikTok. Sus detractores internos señalan esto como indicativo de su estilo monclovita: más adecuado para ruedas de prensa que para conectar con los ciudadanos aragoneses. Un toque involuntario de humor que acaba restando más puntos que sumando.

A pesar del panorama adverso, Alegría asegura estar lista para competir con fuerza; su programa se centra en problemas locales como la despoblación y la economía. Está dispuesta a participar en debates tanto a tres bandas como cara a cara con Azcón, buscando presentar sus propuestas. Considera positivo que haya unión entre las fuerzas progresistas; sin embargo, señala al bloque PP-Vox como su principal adversario. Aun así, dentro del PSOE se respira temor ante lo que pueda venir: la purga interna contra los lambanistas ha silenciado agrupaciones enteras; por ejemplo, la de Tarazona rechazó un puesto considerado «humillante». Curiosamente, el único guiño hacia esta corriente es contar con Darío Villagrasa, rival en primarias y antiguo hombre cercano a Lambán como número dos por Zaragoza.

El contexto nacional pesa como una losa sobre sus aspiraciones. Al parecer, Sánchez apostó por ella como su candidata personal—una estrategia similar a la utilizada con María Jesús Montero en Andalucía—y aunque busca aprovechar ese tirón gubernamental no parece compensar el desgaste acumulado: escándalos relacionados con corrupción dentro del partido han llevado a dimisiones consecutivas y han fracturado relaciones con el aparato lambanista. Fuentes dentro del PSOE reconocen que “Aragón no pinta bien”, temiendo alcanzar mínimos históricos como los alcanzados en 2015 cuando obtuvieron solo 18 escaños.

En las elecciones pasadas de 2019 ya se enfrentaron Alegría y Azcón en Zaragoza; aunque ella ganó en votos populares él logró gobernar gracias a pactos posteriores. Ahora vuelven a encontrarse pero esta vez bajo una nueva perspectiva autonómica; Aragón será uno de los primeros lugares donde se inicie este duelo hacia las elecciones generales previstas para 2026 junto a comunidades como Castilla y León o Andalucía. El PSOE—que ha sido referente durante décadas—se encuentra tocando fondo debido a luchas internas y sombras judiciales sobre empresas públicas. En este sentido, Alegría intenta apagar fuegos negando cualquier tipo de dedazo en las listas mientras pide unidad ante lo que califica como «una cascada de insultos» provenientes del PP.

Para comprender mejor esta crisis interna basta observar los números históricos del PSOE en Aragón:

2023: 23 escaños

2019: 24 escaños

2015: 18 escaños (suelo actual amenazado)

Proyección para 2026: entre 17 y 19

Por otro lado, hay que señalar cómo Vox ha casi duplicado sus apoyos (de siete pasa a once o trece), mientras PP consolida su liderazgo aunque dependerá siempre de pactos estratégicos posteriores. La izquierda alternativa parece desvanecerse progresivamente: Podemos se queda con uno; IU logra dos; CHA entre dos o tres asientos; mientras que PAR podría quedarse fuera.

Finalmente hay algo destacable sobre Alegría: posee experiencia previa tras haber sido delegada del Gobierno en Aragón—un cargo polémico debido a no haber sido consensuado adecuadamente con Lambán—y también ha ejercido como voz crítica hacia Sánchez desde hace tiempo. Con poco más de un mes por delante antes del día clave concentra su agenda territorial principalmente los jueves y fines semana tal como hacen otros ministros-candidatos previamente establecidos durante estos procesos electorales futuros . Sin embargo , recibe críticas por desconocer ciertos sectores locales tras haber pasado tres años residiendo mayormente Madrid.

Y entre tanto drama político surge un dato curioso: Alegría negó tener conocimiento acerca supuesta fiesta organizada por Ábalosen Parador Teruel donde él pasó esa noche . El director del hotel asegura no haber recibido ninguna reclamación ni desperfecto alguno durante dicha celebración . Otro vídeo viral muestra cómo ella defiende sus listas “sin dedazos”, aunque renuncias internas cuentan otra historia diferente . En redes sociales , sus intentos humorísticos acumulan miles burlas recordando así mismo que ,en política ,un chiste mal contado puede doler más incluso que malos resultados electorales . Datos relevantes quedan sobre la mesa : Aragó votará el próximo día ocho febrero contando con ochenta cinco asientos disponibles , arriesgándose así mismo perder hegemonías históricas dentro esta región llena contrastes.