Feijóo se cae del caballo y ordena a sus barones hacer frente común con VOX para acabar con Sánchez

Parece que al fin se han dado cuenta.

Hay que desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Y no por un tema ideológico, sino de supervivencia de los españoles, de la democracia y de la nación. Y es que hasta dentro del PSOE lo saben.

Y la fórmula para que esto sea posible pasa por que el PP y VOX se dejen de pamplinas y se entiendan.

Y parece que al fin el Partido Popular se ha dado cuenta.

Tras el resultado agridulce en Aragón, en el que perdieron dos escaños mientras los de Santiago Abascal doblaron los suyos, los populares han entendido que no ganan absolutamente nada enfrentándose a Bambú, cuando el objetivo debe ser derrotar al marido de Begoña.

En especial, cuando sus estrategias para contrarrestar el crecimiento electoral de la formación de derecha no han funcionado.

En su encuentro de ayer con la Junta Directiva Nacional, llamó a «hacer las cosas diferentes» para «no repetir los errores de 2023. Hacer las cosas diferentes es no bloquear una alternativa a los españoles».

Resaltó que «hay puntos de acuerdo coherentes» y que ese debe ser el enfoque de ahora en adelante, en especial porque considera que una repetición electoral, además de perjudicar a los ciudadanos, jugaría en contra del PP.

Ahora queda que VOX también ponga de su parte y terminen de conformar los gobiernos en Aragón y en Extremadura.

Y que hagan un frente unido sin fisuras contra Sánchez de cara a las generales.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este martes, 10 de febrero, junto al periodista Carlos Dávila.