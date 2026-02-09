Alfonso Rojo: «El pelotazo de VOX, el guarrazo de Podemos, Alvise y mi casi inconstitucional alegría»

Siento hoy una alegría casi inconstitucional.

Y contribuye a ello el patético espectáculo de Pablo Iglesias, con cara de bobo, diciendo que no tienen escaños pero siguen teniendo razón.

¡Manda huevos!

A Podemos ni siquiera lo votaron 6.000 aragoneses —de casi un millón con derecho a voto— y el pelanas, que recogió tres veces menos papeletas que Alvise -quien tampoco tiene diputados-, saca pecho.

España es así, damas y caballeros.

Llegué anoche muy tarde a casa, porque me pasé la jornada en Periodista Digital haciendo nuestro Especial Elecciones, pero he tenido tiempo de echar un vistazo a un resumen de la cobertura que hicieron medios como RTVE o La Sexta, y de repasar cómo titulan algunos diarios.

En Telepedro, donde las caras eran de pompas fúnebres, Pepa Bueno cargaba con rictus de cólico nefrítico contra Azcón… ¡por haber adelantado las elecciones!

Para la paisana, la noticia de la noche estaba muy clara: batacazo del PP.

Curioso periodismo este, donde se etiqueta de paria al tipo que gana con más del 34 % de los votos y renueva presidencia.

Los de Ferreras, antaño tan podemitas, concluyeron su larguísimo programa con eso que los periodistas anglosajones llaman self-fulfilling prophecy: “la extrema derecha ya está aquí”.

De coña ha sido lo de Pedrojota, pidiendo que los socialistas se abstengan para que el PP no tenga que depender de VOX, y pontificando que la tensión solo beneficia a los extremos, como si el PSOE no fuera un partido sectario, putero, corrupto y extremista.

El titular de hoy del sanchista El País es para partirse la caja: “El adelanto de Azcón fracasa”.

De Alegría, a la que Bertrand Ndongo preguntó sarcástico si iba a celebrar el cacharrazo en el Parado de Teruel —tienen vídeo del momentazo en nuestro canal de YouTube—, ni flores. Y del guarrazo de Iglesias, tampoco.

Dentro del barullo, el más sensato me ha parecido Federico Jiménez Losantos, quien titula en Libertad Digital: “Las urnas obligan a PP y VOX a llegar a un acuerdo en Aragón”.

Yo ampliaría: en Aragón, en Extremadura y en toda España.

Es lo que exige el electorado. Que se dejen de pamplinas Feijóo y Abascal.

Los españoles quieren votar. Y quieren votar para echar a Sánchez y su cuadrilla de maleantes y hacer España grande otra vez.