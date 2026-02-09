Si el Gobierno lo permite

Ya casi pagamos más impuestos que los franceses

Archivado en: Economía

Vamos a por el vídeo de hoy, porque los datos europeos dejan una conclusión incómoda: España lidera la subida de impuestos en Europa y ya casi pagamos como los franceses.

Según Eurostat, entre enero y septiembre la recaudación fiscal en España pasa de 486.348 millones a 519.957 millones de euros, un aumento del 6,9%, muy por encima de la media europea y de la Zona Euro. La comparación es demoledora. Francia solo incrementa su recaudación un 3,1%. Italia, un 3,8%. Países Bajos, un 3,8%. Alemania, un 6,1%. España está por delante de todos los grandes países en subida porcentual de impuestos.

En términos absolutos, España añade 33.609 millones más en solo nueve meses. Y lo hace en un contexto de pérdida de poder adquisitivo, inflación acumulada y salarios que no crecen al mismo ritmo.

El mensaje oficial insiste en que no se suben impuestos. Los datos dicen lo contrario: se recauda mucho más y mucho más rápido que en el resto de Europa.

La media de la UE-27 crece un 4,9% y la Zona Euro un 4,6%. España no solo supera esas cifras: las pulveriza.

Y hay un detalle clave que explica el malestar social: ya casi pagamos más impuestos que Francia, un país con mayor renta per cápita y mayor capacidad económica. Más recaudación no significa mejor gestión. Significa más presión fiscal sobre ciudadanos y empresas.

Los números no entienden de propaganda. Entienden de lo que sale del bolsillo de la gente.

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]