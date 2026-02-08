El Pentágono filtra imágenes de un ovni sobrevolando el cielo entre Siria y Jordania

Lo que parecía una operación rutinaria de vigilancia en los cielos de Siria ha terminado convertida en uno de los vídeos de OVNIs más inquietantes de los últimos años: una extraña nave con forma de hongo irrumpe en escena, se mueve con calma… y, de repente, sale disparada como si alguien hubiera pisado el acelerador del imposible. La grabación, atribuida a un dron militar estadounidense y fechada en 2021 sobre la provincia de Suwayda, ha sido publicada por el periodista de investigación y documentalista Jeremy Corbell junto a su copresentador del podcast WEAPONIZED, George Knapp, desatando una tormenta de teorías.

Según explican, las imágenes proceden de un dron MQ-9 Reaper y habrían sido obtenidas de una fuente vinculada al Pentágono. En el vídeo, el objeto parece primero flotar o volar a velocidad normal, hasta que en cuestión de instantes acelera de forma brutal, a una velocidad que algunos ya comparan con la de la luz, desapareciendo del encuadre como si se hubiera volatilizado. Para tratar de entender qué ocurre en ese lapso casi invisible, Corbell, Knapp y el analista invitado Marik von Rennenkampff reducen la velocidad de reproducción al 5%, buscando revelar lo que el ojo humano no alcanza a ver en tiempo real.

El resultado es todavía más perturbador: incluso en las repeticiones ultralentas, la supuesta nave parece deformarse, estirarse y expandirse a lo largo de la pantalla antes de desvanecerse completamente de la cámara del dron, como si estuviera doblando el espacio o atravesando algún tipo de umbral. Rennenkampff, periodista especializado en UAP y cuestiones de seguridad nacional, insiste en que no se trata de un error de cámara ni de un simple movimiento del operador: el paisaje de fondo permanece intacto, todos los objetos siguen en su sitio, mientras el artefacto se dispara hacia la derecha sin que la escena se desplace.

Los investigadores subrayan que el incidente se habría producido cerca de la frontera entre Siria y Jordania, una zona especialmente sensible desde el punto de vista militar, lo que aumenta aún más el morbo y la sospecha. Rennenkampff descarta también que se trate de un dron convencional: con una cámara infrarroja, recalca, se distinguirían sin dificultad la silueta del aparato y el escape de su motor, algo que en estas imágenes brillan por su ausencia.

Corbell recuerda además que miembros de las fuerzas armadas han descrito previamente otros objetos capaces de alejarse “al instante” a velocidades imposibles, maniobras que califican de “inhumanas” y que, según él, “rompen nuestras ideas sobre la física: que algo pueda hacer eso”. “Eso ciertamente no se parece a ningún tipo de avión convencional que se me ocurre”, remata Rennenkampff, dejando la pregunta en el aire: si no es un dron, ni un avión, ni un fallo técnico… ¿qué fue realmente lo que cruzó los cielos de Siria?