La Comisión Europea confirma el deterioro económico

Vamos a por el vídeo de hoy, porque los datos oficiales confirman algo muy serio:

España se ha empobrecido de forma neta desde 2018. Según los datos de la Comisión Europea, la riqueza financiera neta pasa de –650.157 millones de euros en 2018 a –836.400 millones en 2024.

Es decir, 186.243 millones de euros menos de riqueza financiera neta en solo seis años. ¿Dónde está el problema? En que los activos financieros crecen, sí, pero mucho menos que los pasivos. Los activos aumentan en 109.367 millones, mientras que los pasivos se disparan en 295.610 millones.

El resultado es demoledor: la deuda crece mucho más rápido que la riqueza. España tiene hoy más depósitos, más préstamos concedidos y más activos financieros, pero también muchísima más deuda. La deuda sube más de 245.000 millones, las otras obligaciones casi se duplican, y el balance final es claro: el país es más pobre en términos financieros netos.

Además, hay un dato clave que explica el deterioro: las acciones y participaciones caen un 20,6%, perdiéndose casi 37.000 millones de valor. Menos capital productivo y más deuda es la combinación perfecta para el empobrecimiento estructural.

Este no es un debate ideológico. Es contabilidad básica. Si los pasivos crecen más que los activos, la riqueza neta cae. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido desde que este modelo económico está en marcha. Se nos habla de crecimiento, de récords y de cohetes, pero los datos europeos dicen lo contrario: España se endeuda para sostener el consumo y el gasto, no para generar riqueza duradera.

El balance es claro: más deuda, menos patrimonio neto y menos margen de futuro. Y eso lo acaban pagando los ciudadanos vía impuestos, inflación y pérdida de poder adquisitivo. Los números no mienten. España se empobrece.

Y esto, una vez más, pasa SI, porque EL GOBIERNO LO PERMITE.