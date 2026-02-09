Los españoles exigen a Abascal y a Feijóo dejarse de pamplinas y aliarse para acabar con Sánchez

Nuevo batacazo de Pedro Sánchez.

Esta vez, en Aragón.

Pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar: el líder del PSOE se hunde de nuevo en unas elecciones. Porque la impostada Pilar Alegría fue colocada a dedo por el presidente del Gobierno, pese a que se antojaba como una pésima candidata.

El perdedor en serie que es el marido de Begoña sigue arrastrando a los socialistas, y en Ferraz les está entrando el miedo, ya no a pasar a la irrelevancia, sino a desaparecer, como ha sucedido en distintos países de Europa.

Los desmanes de Sánchez los conoce y los sufre todo el mundo, tanto los de izquierdas como los de derechas, así como los indefinidos. La ingobernabilidad del líder del PSOE hace que el país se encuentre estancado. Su único objetivo es mantenerse en la poltrona para protegerse de todos los casos de corrupción que salpican a su Ejecutivo, a su partido y a su círculo íntimo.

Y, ante este panorama, ahora el turno es del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y del líder de VOX, Santiago Abascal.

La tendencia es clara, y la derecha se perfila para ganar en casi todos los territorios y en unas elecciones generales.

Sin embargo, el panorama era similar en 2023.

Y, por creer que estaba todo el pescado vendido y dar por muerto a Pedro Sánchez, ya sabemos lo que pasó.

Los españoles han hablado claro, así que Abascal y Feijóo, ¡déjense de pamplinas y entiéndanse de una vez!

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 9 de febrero, junto al periodista Xavier Horcajo.