¡Cachondeo sinfín con el batacazo de Podemos en Aragón! «¡Os ha superado hasta Escaños en Blanco!»

Memes sobre la desaparición de Podemos en Aragón.

¡Menudo cachondeo monumental con el batacazo de Podemos en las elecciones a las Cortes de Aragón del 8-F!

Y es que María Goikoetxea fue conducida directamente al matadero de las urnas por unos Pablo Iglesias, Irene Montero y Ione Belarra que se dedicaron durante la campaña electoral a abrir la fosa demoscópica de su candidata

La formació morado ha pasado de tener 1 escaño y unos 27.000 votos en 2023 a quedarse en cero absoluto, con solo 6.206 votos (alrededor del 0,9%).

Desaparecen del parlamento aragonés por completo, y la frase que más se repite en redes es justo esa: «¡Os ha superado hasta Escaños en Blanco!»

Y es que el aluvión de memes sobre el fracaso de Podemos en los comicios aragoneses fue de órdago a la grande.

VOX 117.000 votos

Podemos 6.200 votos Ahora compara los minutos que salen en televisión y entenderás por qué necesitan censurar las redes sociales. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) February 8, 2026

MÁS LOLES Escaños en blanco ha superado a Podemos en la ciudad de Teruel pic.twitter.com/7ZFeq2bnrK — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) February 8, 2026

Cómo van las lágrimas de facha @ionebelarra con vuestros cero diputados en Aragón? pic.twitter.com/npdozp1Bfa — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) February 8, 2026

Los inmigrantes han demostrado en las elecciones en Aragón, que no se les compra con anuncios vacíos en forma de regularización. @PODEMOS ha perdido en todos los barrios de mayoría inmigrante. Pierde un 75% de sus votantes. Tan solo 6.206 votos en total. ¡BRUTAL CAÍDA! pic.twitter.com/S3SvVL729k — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) February 9, 2026

Enhorabuena a Podemos que aguanta muy bien en las elecciones de Aragón y solo pierde un escaño. En concreto pasa de tener 1 escaño a tener 0 escaños.#EleccionesAragón pic.twitter.com/cez89MFDOJ — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) February 8, 2026

Acaba de llegar un camión cargado de cerveza “Podemos”, que os la habéis ganado a pulso, para que celebréis los “0 escaños” en Aragón. pic.twitter.com/czEIVdewJH — Goxi (@Goxi_Arcness) February 9, 2026

Podemos ya ha desaparecido de nueve parlamentos autonómicos tras el batacazo de Aragón https://t.co/j3IPVZxdTd vía @elindepcom — Enrique Casanueva ن (@CasanuevaE) February 9, 2026

Podemos, 0 escaños en Aragón.

Las charos inmundas que presentan no ayudan, pero su verdadero problema son la Sra de Iglesias y su chacha Belarra, que solo dicen burradas y no dan la talla. Pero bueno, que sigan en esta permanente huida hacia delante hasta desaparecer del todo. pic.twitter.com/arzKI6QfTL — Samurai Moderno (@Samuraiimoderno) February 9, 2026

Con el PSOE en su suelo histórico, IU se queda en 1 diputado y el fascismo (éste sí, el de verdad) de Podemos desaparece (menos votos que SALF). Si esto no es para que la gente normal, la que madruga, monte una bacanal romana por todo Aragón… https://t.co/TXWjAcRZl1 — Guzmán Fdez. Ortiz (@JohnnyNonino) February 9, 2026

Quien también se la llevó fue un histórico podemita de Aragón, Pablo Echenique, que antes de contarse los votos, pronosticó una hecatombe de Sumar sin ser consciente de lo que le aguardaba a su propia fuerza política:

Más País (DEP) fue el Sumar Beta creado en 2019 por el PSOE y sus medios para tener una izquierda domesticada. Los mismos y con el mismo objetivo crearon el Sumar 1.0 en 2021-23. Ahora en 2026 parece que quieren crear el Sumar 2.0. Me pregunto qué pensarán las gentes de Sumar… — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 8, 2026

Y, por supuesto, recibió su justo merecido: