EL 8-F PONE A LOS MORADOS FUERA DE LAS CORTES REGIONALES

¡Cachondeo sinfín con el batacazo de Podemos en Aragón! «¡Os ha superado hasta Escaños en Blanco!»

"Pablo, parece que lo del reemplazo ha empezado por vosotros mismos"

Memes sobre la desaparición de Podemos en Aragón.
Elecciones en Aragón 8-F: el PP gana, VOX dobla y patada a Sánchez y Alegría (PSOE)

¡Menudo cachondeo monumental con el batacazo de Podemos en las elecciones a las Cortes de Aragón del 8-F!

Y es que María Goikoetxea fue conducida directamente al matadero de las urnas por unos Pablo Iglesias, Irene Montero y Ione Belarra que se dedicaron durante la campaña electoral a abrir la fosa demoscópica de su candidata

La formació morado ha pasado de tener 1 escaño y unos 27.000 votos en 2023 a quedarse en cero absoluto, con solo 6.206 votos (alrededor del 0,9%).

Desaparecen del parlamento aragonés por completo, y la frase que más se repite en redes es justo esa: «¡Os ha superado hasta Escaños en Blanco!»

Y es que el aluvión de memes sobre el fracaso de Podemos en los comicios aragoneses fue de órdago a la grande.

Quien también se la llevó fue un histórico podemita de Aragón, Pablo Echenique, que antes de contarse los votos, pronosticó una hecatombe de Sumar sin ser consciente de lo que le aguardaba a su propia fuerza política:

Y, por supuesto, recibió su justo merecido:

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

