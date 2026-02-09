Ana Rosa Quintana vaticina que Pedro Sánchez se atrincherará hasta 2027 en Moncloa tras la debacle del PSOE en Aragón

Era de esperar.

Pero las urnas no se han alejado de las predicciones demoscópicas.

El PSOE de Pedro Sánchez, con Pilar Alegría como candidata, se llevó un varapalo importante en las elecciones autonómicas en Aragón.

Para Ana Rosa Quintana, en su editorial en ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco), dejó claro que la derrota en la noche del 8-F solo es imputable al propio jefe del Ejecutivo estatal:

Derrota histórica del sanchismo. La estrategia de Moncloa de colocar a ministras en las candidaturas regionales ha puesto de manifiesto que es el mismo Sánchez el que se presenta a las elecciones y es Sánchez el que pierde esas elecciones. No solo las pierde, sino que además alimenta y engorda a VOX con su relato de que viene la ultraderecha. Los de Abascal han duplicado sus escaños y se convierten en la llave de la gobernabilidad. Al PP también le ha fallado la estrategia, porque ha perdido dos escaños y ahora depende aún más de VOX.

La presentadora vaticinó que Pedro Sánchez, visto el resultado del 8-F en Aragón para su partido, el PSOE, no saldrá de La Moncloa ni aunque venga una legión de GEOS:

Si Aragón es el Ohio español y el resultado se puede extrapolar a unas elecciones generales, Sánchez volvería a perder, como perdió las anteriores elecciones generales, pero esta vez la debacle sería de dimensiones históricas. Por eso no convoca los comicios. Porque Aragón no es una excepción: es un anticipo. Y lo sabe. Primero fue Extremadura con un candidato procesado y ahora ha sido Aragón, con una exministra que se vio obligada a defender como portavoz del Gobierno la amnistía de los presos del procés, una financiación singular para Cataluña, la transferencia de competencias en inmigración, la deslegitimación de los jueces, la defensa de Santos Cerdán hasta que lo dejaron caer y el miedo a los jubilados asustándoles con la revalorización de sus pensiones, por no hablar del sospechoso papel de Paco Salazar en la campaña de Aragón tras las acusaciones de acoso.

Ana Rosa subrayó que el presidente del Gobierno socialcomunista va a gobernar a base de negociar con sus socios y vender España a trozos:

Si Aragón es el Ohio español y estas elecciones han sido un plebiscito del sanchismo, se sacan varias conclusiones. El PSOE aragonés ha perdido porque compareció ante los votantes como una franquicia del sanchismo, desconectado de la realidad de los maños. Han castigado a un PSOE que ya no se reconoce a sí mismo y a un presidente que gobierna como si el país fuera una negociación constante con minorías que desprecian el proyecto común.

Concluyó aseverando que el PSOE de Sánchez ya no solo está amortizado, sino que solo le queda gestionar su propio declive: