La advertencia de Tomás Gómez al PSOE tras Aragón: «Están secuestrados por Sánchez y solo tienen dos opciones»

No se corta ni un poco.

El ex secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, se ha mostrado durísimo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la debacle de los socialistas en Aragón.

Incide en que el resultado electoral no ha sorprendido a nadie, ya que él lo había vaticinado y las encuestas lo adelantaban, y recuerda que el desplome de los socialistas es sostenido desde que Pedro Sánchez ha estado al frente del Gobierno.

Comenta que los datos de ayer son muy reveladores: los 40.000 votos que pierde el PSOE son los que sube VOX. La Chunta gana lo que pierde Podemos y el PP queda casi igual que en 2023. «Es decir, Pedro Sánchez es el motor que está alimentando a la extrema derecha y a VOX».

«Si fuese candidato por el PSOE a un ayuntamiento o a cualquier cargo, no estaría en ese letargo. Si no hay un cambio de timón y Pedro Sánchez no deja la dirección del PSOE, esto va a ir a peor. Se ha convertido en un problema de Estado, y no solo por su gestión: el estado de los trenes, los pactos con los independentistas, la financiación y la quiebra de la solidaridad en España».

En cuanto a qué hará Ferraz tras el batacazo, recuerda que en Extremadura se le echó la culpa a Gallardo y se le hizo dimitir. En Aragón, si la culpa es de Pilar Alegría, por lo tanto, debe aplicarse la norma. O, si no, la culpa fue de Sánchez y tendrá que actuar en consecuencia.

Sin embargo, resalta que el líder socialista es un político egoísta y que solo le importa él mismo; por lo tanto, no le preocupa el estado del partido.

También ha adelantado la estrategia que implementará el inquilino de Moncloa. «Dirá que es el muro de contención contra VOX y que el PP no puede gobernar en mayoría, por lo que tendrán que pactar con ellos». Pero destaca que este discurso tiene un talón de Aquiles: «Si de verdad quieren parar a VOX, lo tienen muy fácil: abstenerse en Extremadura y Aragón».

Además, no descarta por completo un adelanto electoral: «En su entorno hay muchos asesores recomendando convocar elecciones el mismo día que Andalucía».

También se ha mostrado contundente con la militancia y los dirigentes del PSOE que siguen en silencio pese a las debacles electorales que suceden una tras otra: