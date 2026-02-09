'LA BURBUJA'

Podemos 0 – Vox 14, Aragón da la patada a Pablo Iglesias

Archivado en: Partidos Políticos | Periodismo

Pablo Iglesias, hooligan de la ultra izquierda que por penosas circunstancias llegó a vicepresidente del Gobierno, se ha llevado una sonora y necesaria patada resultante de las elecciones en Aragón.

Un cero bien redondo y una patada en el culo de las cortes de Aragón. Y es que la izquierda ha terminado revolcada por el suelo en estos comicios, con claro favoritismo para el bloque derecha y con especial atención a un crecimiento exponencial del partido VOX, doblando sus escaños de los últimos comicios (hasta 14).

Analizamos todo esto y mucho más en ‘La Burbuja’ de este lunes 9 de febrero, de la mano de Luis María Pardo e Ignacio Calabuig.

