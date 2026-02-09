  • ESP
Nacho Abad finiquita a Pedro Sánchez tras la debacle en Aragón: «¡Déjelo ya!»

"Señor Sánchez, su tiempo se ha terminado"

Archivado en: Periodismo | Televisión

Directo a la yugular.

El presentador de ‘En boca de todos’ (Cuatro) cargó sin piedad contra el presidente del Gobierno tras el batacazo histórico del PSOE en Aragón, donde Pilar Alegría iguala el peor resultado de los socialistas en décadas.

Nacho Abad no se cortó y dijo claramente que Pedro Sánchez es un lastre para la formación de Ferraz y que debe dimitir ya.

El periodista de Mediaset no tuvo contemplaciones este 9 de febrero de 2026 tras conocerse los resultados de las elecciones autonómicas en Aragón.

El PSOE de Pilar Alegría —exministra de Educación y Deportes y apuesta personal de Pedro Sánchez— ha sufrido una auténtica debacle: solo 18 escaños, cinco menos que en 2023, igualando el peor registro histórico de los socialistas en la comunidad desde la Transición. Un varapalo que evidencia el desgaste del «sanchismo» y que pone en jaque la estrategia del presidente de colocar a ministros como candidatos territoriales.

En su programa de Cuatro, Abad ha ido directo al grano y ha sentenciado al jefe del Ejecutivo con un alegato demoledor:

Pedro Sánchez, señor Sánchez, su tiempo se ha terminado. Ya pasó, se acabó. Puede usted seguir en el poder y dejar que sus compañeros socialistas se arrastren y se despeñen elección tras elección, puede usted sacrificar a los suyos y al PSOE mientras prolonga sin sentido su estancia en la Moncloa o puede usted dejarlo ya.

