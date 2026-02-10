La histérica portavoz del PSOE roza el ridículo con un estrambote sobre VOX: «Son los Gremlins que alimenta el PP»

Fue esperpéntica a más no poder.

La número dos del PSOE en funciones de portavoz, Montse Mínguez, protagonizó en la tarde del 9 de febrero de 2026 una de las comparecencias más surrealistas de los últimos tiempos.

En lugar de asumir la debacle electoral del PSOE en las elecciones al Parlamento de Aragón —donde los socialistas se dejaron varios pelos en la gatera y no lograron frenar el avance de las formaciones de la derecha—, Mínguez preferió lanzar una estrambótica metáfora cinematográfica contra el PP y VOX.

La rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Federal del PSOE en Ferraz parecía más un intento de desviar la atención que un análisis serio de los resultados. Tras admitir —a regañadientes— que las urnas «no han dejado los resultados que esperaban», Mínguez evitó cualquier autocrítica profunda por la pérdida de fuelle socialista en Aragón y optó por cargar toda la responsabilidad en el PP:

VOX nace del PP, crece con el PP y se multiplica como los gremlins con el señor Feijóo.

Según la dirigente socialista, VOX no es más que un ‘gremlin’ al que el PP da de comer y de beber, en clara alusión a la famosa película de Joe Dante (producida por Steven Spielberg) donde unas simpáticas criaturas se convierten en monstruos si las alimentas después de medianoche o las moja

La portavoz del PSOE volvió a insistir en que «a partir de las 12 de la noche no se tiene que dar de comer a los ultras ni se le da agua, porque si no, se multiplica», ironizó, en referencia a las reglas de los Gremlins para evitar que se transformen en criaturas malignas.

Remató tildando a Feijóo de «mejor jefe de campaña» de VOX y asegurando que el verdadero perjudicado por el auge de Abascal es el propio PP, al que «le están comiendo la tostada».