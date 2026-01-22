Lluvia de palos a una reportera de Sonsoles por su postureo en Adamuz… ¡y no es la primera vez!

Esperpento máximo.

El nivel de ridículo al que pueden llegar algunas personas por un like es de escándalo. Y una reportera del programa Y ahora, Sonsoles lo ha demostrado.

Arancha Pérez Ponce publicó en su cuenta de Instagram una fotografía posando con el tren de Iryo descarrilado en Adamuz (Córdoba) detrás de ella. Por si no fuera suficientemente insensible la imagen, la remató con un texto que le pone el toque vomitivo a la publicación: «La zona cero del dolor».

Sin embargo, no se ha ido de rositas.

La publicación se hizo viral por su mal gusto y recibió una lluvia de palos por parte de los usuarios, que le criticaron su falta de sensibilidad y su ansia de protagonismo. Ante la repercusión que estaba teniendo el asunto, optó por borrar el post de su perfil en la red social de Meta.

Además de eliminar la publicación, también colgó un mensaje: «Lamento profundamente y de corazón si mi publicación ha herido o molestado a alguien en estos trágicos momentos. Soy consciente de la magnitud de esta tragedia y de las vidas rotas que ha causado este desastre. Nada más lejos de mi intención que herir a alguien. Mi máxima solidaridad con las víctimas».

Pero ya no había marcha atrás. Y como la hemeroteca de algunos es muy pesada —pregúntenle a Pablo Iglesias o a Gabriel Rufián—, muchas personas encontraron penosas imágenes de Arancha Pérez durante la DANA, recriminándole por hacer lo mismo: tomarse fotos de postureo en medio de una desgracia.

Arancha es una reportera de @YAhoraSonsoles.

Igual se hace fotos en la dana o en el accidente del tren.

Todo por unos likes. pic.twitter.com/cWOVcBnye2 — José Vico 🔻🇵🇸🇿🇦 (@josevico4) January 21, 2026

Esta sin nombre y m4ln4cida es Arancha Pérez Ponce, una especie de periodista de @fiestatelecinco Ha tenido la poca vergüenza de hacerse una foto con el tren descarrilado en el que han muerto 43 personas y subirla a su insta para conseguir likes, Makoke una de ellas #FiestaT5 pic.twitter.com/hl5HtLhAyu — ADOROMIVIDA (@DIOSAPELITOZ) January 21, 2026

Arancha Pérez Ponce…, ¡El nombre del asco, de lo repugnante y de la inhumana indolencia! Se dice periodista pero le gustan demasiado las fotos de pésimo gusto. pic.twitter.com/aD7OiHG5AD — Dr. Yorch (@Dr_Yorch_) January 22, 2026

No cabe un puto loco más en este país por m2. pic.twitter.com/Fs4SVTil5Q — RODALIES ENJOYER 📸 (@TrolDalies) January 21, 2026

Creo que es una psicópata. Pornografia del drama: Arancha Pérez Ponce, Antena3. pic.twitter.com/37xyUayuSR — Joker (@Joker548944) January 21, 2026