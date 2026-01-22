  • ESP
Lluvia de palos a una reportera de Sonsoles por su postureo en Adamuz… ¡y no es la primera vez!

Arancha Pérez Ponce, reportera de 'Y ahora, Sonsoles' ha recibido críticas por su fotografía posando con el Iryo descarrilado detrás de ella

Héctor de Miguel y Marina Lobo.

¡Menos sensibilidad que un escorpión! Escuche la infame broma de Quequé (SER) horas después de la tragedia en Adamuz

Esperpento máximo.

El nivel de ridículo al que pueden llegar algunas personas por un like es de escándalo. Y una reportera del programa Y ahora, Sonsoles lo ha demostrado.

Arancha Pérez Ponce publicó en su cuenta de Instagram una fotografía posando con el tren de Iryo descarrilado en Adamuz (Córdoba) detrás de ella. Por si no fuera suficientemente insensible la imagen, la remató con un texto que le pone el toque vomitivo a la publicación: «La zona cero del dolor».

Sin embargo, no se ha ido de rositas.

La publicación se hizo viral por su mal gusto y recibió una lluvia de palos por parte de los usuarios, que le criticaron su falta de sensibilidad y su ansia de protagonismo. Ante la repercusión que estaba teniendo el asunto, optó por borrar el post de su perfil en la red social de Meta.

Además de eliminar la publicación, también colgó un mensaje: «Lamento profundamente y de corazón si mi publicación ha herido o molestado a alguien en estos trágicos momentos. Soy consciente de la magnitud de esta tragedia y de las vidas rotas que ha causado este desastre. Nada más lejos de mi intención que herir a alguien. Mi máxima solidaridad con las víctimas».

Pero ya no había marcha atrás. Y como la hemeroteca de algunos es muy pesada —pregúntenle a Pablo Iglesias o a Gabriel Rufián—, muchas personas encontraron penosas imágenes de Arancha Pérez durante la DANA, recriminándole por hacer lo mismo: tomarse fotos de postureo en medio de una desgracia.

