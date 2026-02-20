El Coronel Baños alerta: todos los que iban con Sánchez cuando hackearon su móvil han sido espiados también

El robo de información del teléfono de Pedro Sánchez perpetrado con el software espía Pegasus habría alcanzado también a todas las personas que iban con él el día que se produjo.

Así lo ha revelado el Coronel Baños en el programa Horizonte de Iker Jiménez. Además, el experto en seguridad nacional ha recordado que el nivel de protección digital del presidente en el momento que se produjo el robo de información de su terminal era anormalmente bajo:

“Cuando se dirige con ese maletin a capturar los números de teléfono, porque lo que están buscando es el número de teléfono para infectar una vez que conocen el número, a todo el que va en el helicóptero le captan su número. Con lo cual no solamente habrá sido al presidente del Gobierno, al ministro del Interior sino a todos los que iban en ese helicóptero fueran generales, militares o quien fuera allí. Estamos hablando de que el móvil queda absolutamente transparente. Todos tus contactos, todos tus mensajes en cualquier plataforma, todo lo que tengas almacenado de fotos, de vídeos… absolutamente todo y estamos hablando de muchos gigas. Incluso se rumorea que pueda haber información clasificada”.

Baños también alerta de que la falta de protección del móvil de Sánchez no es en absoluto normal y que ese espionaje “también se lo hicieron a la ministra de Defensa” aprovechando que Sánchez se acercó a territorio marroquí ya que no es habitual que quien lo hizo hubiera entrado en España con el equipo necesario para hacerlo.

Además, el Coronel baños alerta de que Pegasus no es el software espía más avanzado que existe, sino que hay otros aún más potentes y aclara cómo funciona Pegasus y por qué el Gobierno español viaja a Israel tras producirse el robo de datos: la empresa israelí fabricante de este software no vende el programa directamente a quien lo usa sino que vende un programa que da acceso a Pegasus y todo lo que se obtenga con él se guarda en servidores ubicados en Israel. La razón es que las compañías que desarrollan estas aplicaciones lo hacen en colaboración con los servicios secretos israelíes.