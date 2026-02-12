Descubren el momento preciso en que Marruecos infectó con Pegasus el móvil de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska hicieron una visita a Ceuta el 18 de mayo de 2021. Y a partir de ahí, todo cambió.

Fue entonces cuando, apuntan nuevos datos jugosos que apoyan la hipótesis, Marruecos logró infectar el móvil del presidente con el spyware espía Pegasus. Fuentes del ámbito de la inteligencia han confirmado esta información recientemente. Lo publica Pelayo Barro en The Objective, y es que el tema, por más tiempo que pase, nunca dejará de ser tremendo por las consecuencias que después tuvo.

La crisis en Ceuta estalló un día antes, el 17 de mayo, cuando más de 10.000 personas cruzaron la frontera. El motivo del descontento marroquí se centraba en la hospitalización en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Sánchez aterrizó al día siguiente para evaluar la situación.

En el Centro Operativo de Seguridad situado en El Tarajal, muy cerca de Marruecos, se reunió con técnicos locales. Posteriormente, realizaron un sobrevuelo por la zona en helicóptero. Las imágenes oficiales muestran a Sánchez sosteniendo su teléfono móvil. Después, continuaron hacia Melilla.

Este trayecto creó una ventana de oportunidad perfecta para los marroquíes. Utilizaron un dispositivo conocido como IMSI-Catcher, que simula ser una antena móvil para capturar códigos IMSI e IMEI de los teléfonos cercanos. Así identificaron los dispositivos que llevaba Sánchez, quien tenía dos móviles, así como los de su equipo.

Tres momentos clave expusieron los teléfonos:

La reunión en El Tarajal .

. El sobrevuelo sobre Ceuta .

. La visita a Melilla.

Marruecos adquirió estos dispositivos a empresas como Rohde & Schwarz, procedente de Alemania, y Elbit Systems, israelí. La versión militar abarca toda la zona de Ceuta y Melilla, incluso desde drones.

La infección fue del tipo zero-click, lo que significa que no fue necesario que Sánchez hiciera clic en ningún enlace ni abriera archivos adjuntos. El software malicioso, desarrollado por el grupo NSO, aprovecha automáticamente las vulnerabilidades del sistema. Fuentes aseguran que inyectaron el código mediante las falsas antenas, degradando selectivamente la red.

Al día siguiente, 19 de mayo, se sustrajeron 2,6 GB de datos que incluían tanto comunicaciones como archivos personales. El CNI detectó rápidamente la brecha y al día siguiente, 20 de mayo, expertos del grupo NSO viajaron a Málaga para ofrecer asistencia.

La huella digital coincide con ataques previos llevados a cabo por Marruecos contra periodistas como Imad Radi y Maati Monjib. En las instituciones de inteligencia españolas no hay dudas: Marruecos estuvo detrás del ataque. Francia también mantiene sus sospechas sobre Rabat en casos similares.

Antecedentes tensos

Las relaciones entre España y Marruecos se han visto marcadas por conflictos relacionados con el Sáhara Occidental. La acogida a Ghali provocó la ira del rey Mohamed VI. La crisis actual en Ceuta puede considerarse una guerra híbrida: Marruecos abrió sus fronteras como respuesta.

Meses antes ya había habido tensiones debido a cuestiones pesqueras, migratorias y relacionadas con Ceuta-Melilla. En ese momento, Sánchez calificó la avalancha migratoria como una grave crisis para España y Europa.

El asunto del espionaje llegó también a oídos de Marlaska y Margarita Robles, pero Moncloa mantuvo oculto este caso durante un año entero. La información salió a la luz en 2022 cuando era políticamente conveniente.

Y aquí viene lo grave de la historia. En marzo de 2022, ante la presión creciente, Sánchez cambió su postura y apoyó la autonomía marroquí respecto al Sáhara. Sin contar con apoyo del Congreso ni de nadie. Abandonó así su neutralidad histórica mientras Argelia decidía cortar el suministro gasístico hacia España. ¿Una casualidad o resultado directo de presiones?

Investigación estancada

La Audiencia Nacional ha archivado este caso en dos ocasiones debido a la falta de colaboración por parte de Israel. El juez José Luis Calama solicitó datos tanto a NSO como a Francia, pero no obtuvo resultados satisfactorios.

El CNI pudo confirmar la fecha del ataque: 19 de mayo; sin embargo, no logró determinar cómo ni quién llevó a cabo la operación debido a la escasa huella dejada por el software malicioso.

Expertos han expresado críticas sobre el viaje: consideran que fue una decisión desafortunada. Se debió haber evitado por razones evidentes de seguridad.

Fecha clave Evento 17 mayo 2021 Crisis en Ceuta: 10.000 entran. 18 mayo 2021 Viaje entre Sánchez y Marlaska, infección zero-click. 19 mayo 2021 Robo masivo de datos. 20 mayo 2021 Expertos del grupo NSO llegan a Málaga. Marzo 2022 Cambio hacia una postura pro-Marruecos respecto al Sáhara.

¿Qué sigue?

Las relaciones entre España y Marruecos han mejorado últimamente; ambos países cooperan en temas migratorios y antiterroristas. No obstante, persiste un clima de miedo: Rabat continúa protestando por reuniones mantenidas con saharauis.

Una nueva información proveniente del ámbito inteligente podría reabrir este caso y reforzar las sospechas existentes. Es importante señalar que no hizo falta ninguna acción específica por parte de Sánchez, pues su móvil se infectó simplemente por estar cerca.

Está claro: durante ese vuelo sobre El Tarajal, Marruecos apuntó alto… y acertó.