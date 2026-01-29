  • ESP
La activista sanchista Santaolalla confunde la localidad de Montoro con el exministro y desata las burlas en el plató: «¡Ahora di Ayuso!»

Esperpento de la tertuliana de cabecera de la izquierda

La ignorancia es atrevida.

Y el fanatismo ciega.

Y cuando se juntan ambas cosas en pantalla, el esperpento está asegurado.

La activista sanchista Sarah Santaolalla no se cansa de hacer el ridículo y de quedar en evidencia. Y le ha vuelto a pasar en el programa En boca de todos.

En el programa de Nacho Abad discutían sobre la tragedia de Adamuz y las posibles repercusiones legales que podrían acarrear los responsables.

En este sentido, hacían referencia a la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por la Asociación Libertad y Justicia, que imputa delitos de homicidio imprudente por el accidente ferroviario. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado abrir diligencias, aunque hay que resaltar que esto no supone la apertura de una investigación penal contra nadie.

Para comentar esta acción legal —de la que muchos juristas consideran que no tendrá recorrido— contactaron con el magistrado Jesús Villegas.

En medio de la conversación, Abad desestimó la demanda como una acción más política que otra cosa, debido a que en la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza 2, se encuentra abierto el proceso que investiga el accidente del pasado 18 de enero y en el que perdieron la vida 45 personas.

Cuando mencionaron esta causa, la activista Santaolalla intervino para sacar a pasear todo su sectarismo al pensar que estaban hablando del proceso judicial que señala al exministro del PP Cristóbal Montoro. Tras la pifia, vinieron las burlas en el plató, empezando por el propio Abad, que la atizó por meter al Partido Popular en cualquier momento, incluso con calzador.

Y remató con un «¡Di Ayuso!».

