HISTERIA SINFÍN DE LA TERTULIANA DE TVE

La denuncia de Sarah Santaollla por la ‘vandalización’ de la tumba de las 13 rosas acaba en un ridículo estruendoso

Las redes sociales estallan contra la periodista: "Vandalismo educado, es casi como si se quisiesen asegurar de que las pintadas se pudiesen limpiar fácilmente después de hacer la foto para colgar en X"

Sarah Santaolallaa y la 'vandalización' a la carta de la tumba de las 13 rosas.
Sarah Santaolallaa y la 'vandalización' a la carta de la tumba de las 13 rosas.
Suena a ‘invent’.

Entre otras cosas porque el término vandalización no parece que sea el más apropiado para la ocasión.

La periodista y tertuliana de RTVE Sarah Santaolalla denunció a bombo y platillo en redes sociales que la tumba-monumento a las Trece Rosas había sido «vandalizada» con pintadas que incluían amenazas de muerte contra ella misma:

Ha sido vandalizada la tumba de las 13 rosas con amenazas de muerte hacia mí. Siento auténtico terror.

Así se expresó dramaticamente en X la comunicadora socialista, logrando en pocas horas el apoyo expreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros, sindicatos y buena parte del progresismo mediático.

Sin embargo, lo que en un primer momento parecía un gravísimo ataque fascista contra la memoria histórica y contra una periodista «valiente» se ha desinflado como un globo pinchado en apenas 48 horas.

Las propias imágenes difundidas por la afectada muestran que las pintadas —entre ellas un «Sarah Santaolalla RIP»— eran escasas, de tamaño reducido y fácilmente eliminables con un trapo y un poco de disolvente. Nada de destrozo estructural, nada de profanación masiva, nada que requiriera una condena presidencial de tal calibre.

Para muchos usuarios, esta historia huele a montaje o, como mínimo, a sobredimensión histérica con fines propagandísticos.

De hecho la red social X se hizo eco de otros actos vandálicos que sí que incluyeron la rotura y el destrozo de placas y nichos, como lo sucedido con Miguel Ángel Blanco, el edil de Ermua asesinado en el año 1997 por la banda terrorista ETA.

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

