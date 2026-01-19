La denuncia de Sarah Santaollla por la ‘vandalización’ de la tumba de las 13 rosas acaba en un ridículo estruendoso

Sarah Santaolallaa y la 'vandalización' a la carta de la tumba de las 13 rosas.

Suena a ‘invent’.

Entre otras cosas porque el término vandalización no parece que sea el más apropiado para la ocasión.

La periodista y tertuliana de RTVE Sarah Santaolalla denunció a bombo y platillo en redes sociales que la tumba-monumento a las Trece Rosas había sido «vandalizada» con pintadas que incluían amenazas de muerte contra ella misma:

Ha sido vandalizada la tumba de las 13 rosas con amenazas de muerte hacia mí. Siento auténtico terror.

Así se expresó dramaticamente en X la comunicadora socialista, logrando en pocas horas el apoyo expreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros, sindicatos y buena parte del progresismo mediático.

Las Trece Rosas representan la dignidad frente al fanatismo. Profanar su memoria y amenazar de muerte a una periodista es cruzar una línea intolerable. El odio, el machismo y el miedo no van a imponerse en nuestra democracia. Mi solidaridad con @SarahPerezSanta. No estás sola. https://t.co/QVTqfMsQT9 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 17, 2026

Sin embargo, lo que en un primer momento parecía un gravísimo ataque fascista contra la memoria histórica y contra una periodista «valiente» se ha desinflado como un globo pinchado en apenas 48 horas.

Las propias imágenes difundidas por la afectada muestran que las pintadas —entre ellas un «Sarah Santaolalla RIP»— eran escasas, de tamaño reducido y fácilmente eliminables con un trapo y un poco de disolvente. Nada de destrozo estructural, nada de profanación masiva, nada que requiriera una condena presidencial de tal calibre.

Para muchos usuarios, esta historia huele a montaje o, como mínimo, a sobredimensión histérica con fines propagandísticos.

Ha sido vandalizada la tumba de las 13 rosas con amenazas de muerte hacia mí.

No es casualidad: mujeres asesinadas por enfrentarse al fascismo y no doblegarse.

Siento auténtico terror pic.twitter.com/nEjHZxHkDM — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) January 17, 2026

De hecho la red social X se hizo eco de otros actos vandálicos que sí que incluyeron la rotura y el destrozo de placas y nichos, como lo sucedido con Miguel Ángel Blanco, el edil de Ermua asesinado en el año 1997 por la banda terrorista ETA.

Suena a falsa bandera.

Han sido muy cuidadosos y no han roto nada.

La tumba de Miguel Ángel Blanco la tuvieron que llevar a Galicia para evitar que los proetarras la profanen, como estuvieron haciendo en Ermua.pic.twitter.com/jYlgC1bVg0 — Capitán General de los Tercios (@capTercio) January 18, 2026

Y curiosamente no profanan las placas de mármol ni las banderas republicanas pintadas en la pared… 🤔🤔🤔🤔🤔🤔 ¿Sabéis lo que es un ataque de falsa bandera? Esto es un ataque de falsa bandera. — Bart0 (@Bart045603771) January 17, 2026

Vaya vandalización más rara.

No han tocado ni tachado , lápida…ni banderas republicanas.

Han sido tan cuidadosos que lo que han escrito se puede limpiar sin tocar el resto.

MA NI PU LA DO RA. pic.twitter.com/Rz98FHOgH6 — willowofwood (@willowofwood_1) January 18, 2026

Suena tan creíble como el temita de las balas 🤪 pic.twitter.com/i7L068eYVY — Grace Kelly 🇪🇸 (@GraceKelly348) January 18, 2026

No me extrañaría nada que detrás de esta «falsa bandera» estuviera Chema Garrido y el panfleto El Plural muy dados a dar noticias falsas, bulos y manipulaciones como los 2 dni del juez Peinado, la bomba lapa del GC Balas, la vejación a las victimas de Eta (por ello condenado). — Javier Criado 🇪🇸 (@criadosan) January 18, 2026

De los creadores del sobre con balas a Pablo Iglesias, llegan las pintadas amenazantes a Sarah Santaolalla Me flipa que quieras hacerte la mártir porque el otro día una te dijo que eres una simplona enseñando las bufas jajajajajajajajajaja Eres una cazurra a la que están dando… — Berto (@bertopeuve) January 17, 2026